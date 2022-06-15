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МегаФон запустит обновленного голосового ассистента с уникальными возможностями

  • 15/06/2022, 15:00
новости бизнеса
МегаФон разработал новый функционал голосового помощника Евы, который станет доступен абонентам по всей России в третьем квартале 2022 года.

Первыми протестировать новые умения Евы могут участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

МегаФон предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Голосовой ассистент помогает не пропускать важные звонки и защищает от голосового спама.

Сейчас каждому входящему звонку Ева присваивает одну из 25 категорий: полезный вызов, служба доставки, коллекторы, спам и другие. Если абонент не ответил на звонок или сбросил его, Ева примет входящий вызов, самостоятельно определит источник и цель звонка, поддержит разговор и отправит расшифровку пропущенного вызова пользователю в чат.

Во время пилотного проекта Ева принимала в среднем 120 тысяч звонков в месяц, из них около 9% приходится на спам. Его Ева распознает с высокой точностью благодаря искусственному интеллекту, оперативно анализируя телефонную базу и вычисляя номера спамеров. За последние полгода Ева проговорила со спамерами более 25 суток.

Только в мае голосовой ассистент выслушала 2562 предложения медицинских услуг и 492 – финансовых, а также 1427 раз ответила на просьбы организаторов опросов. При этом Ева помогла не пропустить 1131 звонок от курьеров и служб доставки. Она умеет поддержать беседу и постоянно совершенствует этот навык: самый долгий разговор длился 12 минут.

«Современный ритм жизни меняет наши привычки: люди все чаще обращаются за помощью к голосовым ассистентам. Ева – уникальная комбинация голосового секретаря и интеллектуальной защиты: она не пропускает важные звонки, надежно блокирует голосовой спам и мошенников. Работая над Евой, мы аккумулировали лучший опыт и учли все потребности наших клиентов. В третьем квартале мы представим абонентам во всех регионах обновленного ассистента с функционалом, которого на сегодняшний день не предлагает ни один отечественный робот», – говорит коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Обновленная Ева впервые представлена на Петербургском международном экономическом форуме на стенде компании. Участники форума могут протестировать новые функции. Например, возможность самостоятельно выбирать, какие звонки считать нежелательными и автоматически блокировать их. Так, если абонент не хочет слушать рекламные сообщения, но готов участвовать в проводимых опросах, достаточно указать интересные категории – и робот автоматически настроит выборку и будет блокировать только действительно ненужные вызовы.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Россия

Теги : ПМЭФ Мегафон голосовой помощник


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