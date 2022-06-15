Рекламодателям

Русфонд собирает деньги на лечение маленькой Полины

  • 15/06/2022, 14:50
Русфонд
Необходимо собрать — 172 582 рубля.

Полина Куприянова родилась раньше срока, в тяжелом состоянии, ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В роддоме у нее обнаружили пневмонию, поражение центральной нервной системы, порок сердца.

— На десятый день жизни дочку перевели в больницу, полтора месяца выхаживали. После выписки мы ходили по врачам, лечились, делали массаж. В десять месяцев Полина перенесла операцию на сердце. После восстановления начали реабилитацию, водили дочку в бассейн, дома занимались лечебной физкультурой. Сейчас Полина уже переворачивается, может сидеть и стоять с поддержкой, повторяет за нами движения, возится с игрушками. Но все еще не говорит и не ползает, — рассказывает мама Полины Ирина Куприянова.

Врачи говорят, что есть потенциал и благодаря регулярному восстановительному лечению девочка сможет ходить.

— У Полины органическое поражение центральной нервной системы, задержка моторного и речевого развития. Ей требуется восстановительное лечение, направленное на нормализацию тонуса мышц, восполнение отсутствующих двигательных и речевых навыков.

По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 172 582 рубля. Семья Полины не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Для нашей семьи оплата лечения неподъемна. Помогите, пожалуйста! — просит Ирина.

Помочь Полине можно по ссылке.

Фото из архива семьи

393

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Новосибирцы взяли в мае почти 56 тыс кредитов

Больше всего новых займов пришлось на кредитки. А вот к ипотеке интерес новосибирцев упал.
Читать статью >>
новости Новосибирска

«Мусорную» концессию предлагают разбить на несколько лотов

А также рассмотреть вариант реализации проекта исключительно за счет бюджетных средств.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Компании адаптируются к новой ситуации на рынке грузоперевозок контейнеров

Частично выпавшее предложение заместили азиатские партнеры, частично спрос скорректировало сокращение грузопотока.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В городе усилят работу на пляжах «вне закона»

После двух трагедий прошлой недели.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Рынок недвижимости на жестком стопе

Все материалы
Лента новостей

Новосибирцы взяли в мае почти 56 тыс кредитов

15/06/2022, 16:18

«Мусорную» концессию предлагают разбить на несколько лотов

15/06/2022, 15:40

МегаФон запустит обновленного голосового ассистента с уникальными возможностями

15/06/2022, 15:00

Ставки снижены: как сэкономить до 1,4 млн рублей на покупке квартиры возле метро

15/06/2022, 14:23
Популярное

Напряжённость среди соискателей на новосибирском рынке труда продолжает расти

15/06/2022, 12:05

Новосибирская область снова в «красной зоне» по уровню рисков в ОСАГО

15/06/2022, 10:51

Новосибирские садоводы столкнулись с нашествием бабочек-боярышниц

14/06/2022, 19:08

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает стратегическую инициативу «Семейный капитал»

15/06/2022, 15:23

Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности

15/06/2022, 14:40

Работы о развитии электросетевого комплекса Сибири журналисты представят в номинации «Надёжная энергетика» конкурса «Сибирь.ПРО»

15/06/2022, 11:48
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска