Русфонд собирает деньги на лечение маленькой Полины

Полина Куприянова родилась раньше срока, в тяжелом состоянии, ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В роддоме у нее обнаружили пневмонию, поражение центральной нервной системы, порок сердца.

— На десятый день жизни дочку перевели в больницу, полтора месяца выхаживали. После выписки мы ходили по врачам, лечились, делали массаж. В десять месяцев Полина перенесла операцию на сердце. После восстановления начали реабилитацию, водили дочку в бассейн, дома занимались лечебной физкультурой. Сейчас Полина уже переворачивается, может сидеть и стоять с поддержкой, повторяет за нами движения, возится с игрушками. Но все еще не говорит и не ползает, — рассказывает мама Полины Ирина Куприянова.

Врачи говорят, что есть потенциал и благодаря регулярному восстановительному лечению девочка сможет ходить.

— У Полины органическое поражение центральной нервной системы, задержка моторного и речевого развития. Ей требуется восстановительное лечение, направленное на нормализацию тонуса мышц, восполнение отсутствующих двигательных и речевых навыков.

По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 172 582 рубля. Семья Полины не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Для нашей семьи оплата лечения неподъемна. Помогите, пожалуйста! — просит Ирина.

Помочь Полине можно по ссылке.