Мегаватты мощности: в Новосибирской области идёт активное подключение к электросетям АО «РЭС»

Именно доступность энергоресурса и наличие мощностей запускает дальнейшее развитие экономики и рост социального благополучия в регионе.

Несмотря на неблагоприятные внешнеполитические и экономические тенденции с каждым годом все новые объекты подключаются к электросетям АО «РЭС». Для компании это является одним из основных видов деятельности, поэтому энергетики не снижают темпы развития электросетевой инфраструктуры и клиентского сервиса.

За 7 месяцев 2023 года АО «РЭС» выдано 3301 акт о технологическом присоединении различных объектов общей мощность свыше 132 МВт, что на 5,7 МВт больше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом, за отчетный период в компании заключили еще 3844 новых договоров о подключении к электросетям суммарно почти на 220 МВт.

При этом помимо подключения к электросетям бытовых потребителей и крупных комплексных объектов, энергетики осуществляют присоединение и социально значимых объектов. Например, в этом году специалисты компании уже завершили работы для подключения здания врачебной амбулатории мощностью 100 п/см на ст. Мочище Новосибирского района, общежитий НГТУ и летнего лагеря. Заключены и исполняются договоры на присоединение к электросетям ряда школ – на ул. Кубовая в г. Новосибирске, в д.п. Кудряшовский, в сёлах Марусино и Толмачёво. Также продолжаются работы на объектах здравоохранения — терапевтическом корпусе ЦГБ и реабилитационном центре в Бердске, инфекционной больнице в п. Садовый.

Немалая часть подключаемых АО «РЭС» объектов представлена сферой жилищного строительства. И некоторые из них имеют не меньшую социальную значимость. Энергетики ежегодно активно участвуют в реализации проектов для решения проблемы «обманутых дольщиков», вот и в этом году компания уже подключила многоквартирный дом по ул. Волховская, 37 и начала работы на долгострое по ул. Д. Ковальчук.

Также энергетики плотно взаимодействуют и с представителями агрокомплека – в этом году к электросетям компании уже подключили предприятие по производству мясных полуфабрикатов Коченевского мясокомбината и комплекс по очистке и сушке зерна птицефабрики Посевнинская, а также заключили договор на присоединение производственного помещения по комплексной заготовке и переработке ягод.

И это далеко не полный перечень объектов региона, которые АО «РЭС» удалось и планируется обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением. А для удобства взаимодействия с клиентами из самых разных отраслей и категорий в компании продолжают работу по совершенствованию клиентских сервисов, сокращению сроков технологического присоединения и количеству этапов по подключению объекта к электрическим сетям.