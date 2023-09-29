Предпринимателям, которые возьмут на работу участников СВО, присвоят статус соцпредприятия

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке предпринимателей, которые трудоустраивают участников спецоперации, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин уточнил, что «помощь ветеранам СВО в трудоустройстве, поиске новой профессии, открытии своего дела — это задача, поставленная президентом Владимиром Путиным.

В соответствии с документом, малому и среднему бизнесу, который берет на работу участников СВО, ветеранов боевых действий, присвоят статус социального предприятия, они смогут получать господдержку посредством льгот.

Данное решение призвано, с одной стороны, сделать выгодным для работодателя трудоустройство участника СВО, с другой — оказать поддержку предпринимателям, которые смогут создать таким образом дополнительные условия для развития бизнеса, заключил Вячеслав Володин.

Ранее редакция сообщала, что бизнесмены-добровольцы, участвующие в спецоперации, получат отсрочку по федеральной аренде.