«Культурная столица России 2025 — Грозный! У меня ФСЕ!» — Анна Терешкова

В Москве вчера поздно вечером назвали культурную столицу России.

— Новосибирск стал одним из восьми финалистов конкурса «Культурная столица 2024 года». Это звание — способ стать точкой притяжения для туристов, потенциальных инвесторов и партнеров. Возможность осуществить наши смелые планы в культуре и во всем комплексном развитии нашего города, — сообщал в своем телеграм-канале накануне определения победителя мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — В прошлом году Новосибирск становился Новогодней столицей. Это позволило нам радовать горожан прекрасным новогодним убранством, мероприятиями и привлечь тысячи гостей. Будем бороться за новое звание! Представим всё лучшее, что было в нашей уникальной истории и что есть сейчас.

Однако, в 2.40 по новосибирскому времени или 22.40 по Москве вице-мэр Анна Терешкова написала в своем телеграм-канале:

— Культурная столица России 2025 — Грозный! У меня ФСЕ!

В финал конкурса, помимо Новосибирска и Грозного, вошли Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск, Чебоксары и Чита.

Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году. Каждый год эксперты присуждают это почетное звание одному из городов Российской Федерации, говорится на сайте конкурса. Принять участие в конкурсе могли инициативные команды, представляющие административные центры субъектов Российской Федерации и городские округа с населением не менее 250 тысяч человек. Для обеспечения относительно равных конкурентных условий представители Москвы и Санкт-Петербурга — мегаполисов с исторически сложившимся неоспоримым столичным статусом — принимают участие в проекте не как участники конкурса, а как соорганизаторы и эксперты.

Заявки рассматривались экспертами в трех измерениях — история, настоящее и будущее — по следующим направлениям:

Архивы и историко-культурное наследие

Материальные культурные ресурсы

Духовно-нравственные ценности

Городская среда и урбанистика

Инновации и креативные индустрии

Туризм и индустрия гостеприимства

Образование и просвещение

Экология и здоровый образ жизни

Система массовых коммуникаций

Некоммерческий сектор

Инклюзивная экосистема

Территориальный маркетинг и брендинг.

Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

Ранее редакция сообщала о том, что статус «Новогодняя столица России» повлиял на интерес туристов к Новосибирску.