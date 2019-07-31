Меланома — самое опасное из раковых заболеваний кожи

Что такое меланома

Меланома — раковое заболевание, которое развивается из пигментных клеток кожи, а также слизистых оболочек. Из-за этого ее иногда выделяют в отдельное онкологическое заболевание при классификации, но в статистических таблицах чаще встречается учет, совместный с другими видами рака кожи. Вся эта путаница позволяет раку кожи быть как бы в верхних строчках по обнаружению, но в целом не слишком опасным по смертности. Но если отдельно проследить цифры именно по меланоме, то можно обнаружить, что это самое опасное из кожных раковых заболеваний, из-за быстрого и агрессивного метастазирования. Если встречается она в 7-8 раз реже других, но в данных по смертности ее показатели, наоборот, в несколько раз выше.

Тем не менее, даже меланома в большинстве случаев не является приговором, так как до 90% новообразований появляются на открытых участках кожи. Они легко обнаруживаются и при своевременном обращении к врачу удаляются на ранних стадиях, когда болезнь не успела еще проникнуть сквозь кожный барьер внутрь. А вот если хоть немного запустить процесс, и позволить меланоме прорастить метастазы до кровеносных сосудов, тут и проявляется ее коварность и агрессивность. В кровь при развитии этой болезни вбрасывается особый белок, который заставляет иммунную систему не обращать внимание на раковые клетки. В то же время этот белок придает этим клеткам подвижность, и они по лимфатической и кровеносной системам распространяются по всему организму, и могут создавать вторичные очаги, которые гораздо труднее обнаружить и вылечить.

Симптомы меланомы

Итак, какие симптомы должны вызвать подозрение и заставить побыстрее дойти до дерматолога для профессионального осмотра? Если уже существующие родинки

увеличиваются по площади или в высоту

меняют окраску

чешутся

теряют с поверхности волосяной покров

кровоточат без причины

Все это по отдельности может иметь самые безобидные объяснения, особенно если происходит постепенно, с годами. Однако внезапное, по нескольким пунктам, и резкое (в течение месяца-двух) изменение состояния пигмента должно вызвать опасения. При резком увеличении количества родинок или многократном механическом повреждении уже имеющейся следует также получить консультацию специалиста.

Факторы риска

Главным фактором риска, как уже упоминалось, является облучение ультрафиолетом.

Его степень зависит от чувствительности кожи: чем легче она получает солнечный ожог, тем осторожнее нужно относится к загару. Риски для белокожих людей в несколько раз выше, чем для смуглых. А для африканских национальностей они еще ниже.

Также считается, что обилие на коже родинок (более 100 штук) помещает человека в группу риска.

Семейный анамнез. Если у ближайших родственников уже диагностировались случаи меланомы, это обязательно должно учитываться.

Средний возраст обнаружения меланомы — 58-60 лет. Это не значит, что в более молодом возрасте можно быть от нее застрахованным (встречались случаи заболеваний и у детей), но после 60-ти риск возрастает многократно.

В качестве профилактической меры главным является наблюдение и бережное внимание к состоянию кожи и регулярные (в идеале, ежегодные) посещения дерматолога. Тут нам видится некоторая связь с тем фактом, что обнаруживается меланома чаще у женщин, а умирают от нее чаще мужчины…

Послесловие

В сезон отпусков люди стремятся запастись “витамином Д”, то есть получить как можно больше солнечных ванн. Однако, следует помнить, что 5-кратное обгорание до солнечного ожога увеличивает риск возникновения меланомы вдвое! Чрезмерное увлечение солярием также несет риски. Будьте осторожны!