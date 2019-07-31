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Меланома — самое опасное из раковых заболеваний кожи

  • 31/07/2019, 09:36
Ожоги кожи при чрезмерном облучении ультрафиолетом - главный фактор риска!

Что такое меланома

Меланома — раковое заболевание, которое развивается из пигментных клеток кожи, а также слизистых оболочек. Из-за этого ее иногда выделяют в отдельное онкологическое заболевание при классификации, но в статистических таблицах чаще встречается учет, совместный с другими видами рака кожи. Вся эта путаница позволяет раку кожи быть как бы в верхних строчках по обнаружению, но в целом не слишком опасным по смертности. Но если отдельно проследить цифры именно по меланоме, то можно обнаружить, что это самое опасное из кожных раковых заболеваний, из-за быстрого и агрессивного метастазирования. Если встречается она в 7-8 раз реже других, но в данных по смертности ее показатели, наоборот, в несколько раз выше.

Тем не менее, даже меланома в большинстве случаев не является приговором, так как до 90% новообразований появляются на открытых участках кожи. Они легко обнаруживаются и при своевременном обращении к врачу удаляются на ранних стадиях, когда болезнь не успела еще проникнуть сквозь кожный барьер внутрь. А вот если хоть немного запустить процесс, и позволить меланоме прорастить метастазы до кровеносных сосудов, тут и проявляется ее коварность и агрессивность. В кровь при развитии этой болезни вбрасывается особый белок, который заставляет иммунную систему не обращать внимание на раковые клетки. В то же время этот белок придает этим клеткам подвижность, и они по лимфатической и кровеносной системам распространяются по всему организму, и могут создавать вторичные очаги, которые гораздо труднее обнаружить и вылечить.

Симптомы меланомы

Итак, какие симптомы должны вызвать подозрение и заставить побыстрее дойти до дерматолога для профессионального осмотра? Если уже существующие родинки

  • увеличиваются по площади или в высоту
  • меняют окраску
  • чешутся
  • теряют с поверхности волосяной покров
  • кровоточат без причины

Все это по отдельности может иметь самые безобидные объяснения, особенно если происходит постепенно, с годами. Однако внезапное, по нескольким пунктам, и резкое (в течение месяца-двух) изменение состояния пигмента должно вызвать опасения. При резком увеличении количества родинок или многократном механическом повреждении уже имеющейся следует также получить консультацию специалиста.

Факторы риска

  • Главным фактором риска, как уже упоминалось, является облучение ультрафиолетом.
  • Его степень зависит от чувствительности кожи: чем легче она получает солнечный ожог, тем осторожнее нужно относится к загару. Риски для белокожих людей в несколько раз выше, чем для смуглых. А для африканских национальностей они еще ниже.
  • Также считается, что обилие на коже родинок (более 100 штук) помещает человека в группу риска.
  • Семейный анамнез. Если у ближайших родственников уже диагностировались случаи меланомы, это обязательно должно учитываться.
  • Средний возраст обнаружения меланомы — 58-60 лет. Это не значит, что в более молодом возрасте можно быть от нее застрахованным (встречались случаи заболеваний и у детей), но после 60-ти риск возрастает многократно.

В качестве профилактической меры главным является наблюдение и бережное внимание к состоянию кожи и регулярные (в идеале, ежегодные) посещения дерматолога. Тут нам видится некоторая связь с тем фактом, что обнаруживается меланома чаще у женщин, а умирают от нее чаще мужчины…

Послесловие

В сезон отпусков люди стремятся запастись “витамином Д”, то есть получить как можно больше солнечных ванн. Однако, следует помнить, что 5-кратное обгорание до солнечного ожога увеличивает риск возникновения меланомы вдвое! Чрезмерное увлечение солярием также несет риски. Будьте осторожны!

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