В Новосибирске планируют создать производство электрокаров Monarch

Компания «Новые технологии Сибири» создана в 2011 году. Изначально она занималась разработкой электротехнических систем и электроники. История проекта Monarch началась в марте 2019-го. Создание экспозиционного прототипа в реальных материалах стартует в августе. Первоначально планируется создать 10 машин. Из них 3 будут отправлены в США, 3 — в Азию, 2 — в Европу, 1 — в Латинскую Америку. Еще один прототип останется в России.

Представленный на презентации рендер пока сугубо условен — даже зритель с самой скромной автолюбительской эрудицией без труда опознает в нем характерный стиль Porsche. Впрочем, как подчеркнул Алексей Пономаренко, детализация и автономизация эстетики — дело ближайшего будущего. Над интерьером и экстерьером будет работать отобранная по конкурсу группа дизайнеров, а сейчас все силы брошены на собственно инженерную составляющую.

В коллаборацию разработчиков Monarch входят группы, представляющие крупнейшие университеты Сибири: НГТУ, Томский политехнический университет, Томский университет систем управления (ТУСУР), научно-исследовательские институты (Институт высоких температур, Институт физической химии и т.д), государственные и частные предприятия. Силовой электроникой занимаются специалисты НПО «Север», над батареей (принципиально значимый элемент любого электрокара) работает концерн «Роснано» и его завод «Лиотех». Как подчеркнул Пономаренко, именно наличие в Новосибирске завода «Лиотех» стало определяющим фактором при выборе места производства. Оно расположится на территории ПЛП «Толмачево». Штампы кузовов будут производится по аутсорсингу. Материал кузовов — сталь. Материалы-композиты будут в составе шасси. В Новосибирске локализуют выпуск принципиально значимых компонентов — силовой части и «мозга» автомобиля. По словам Алексея Пономаренко, детище новосибирских разработчиков обещает быть уж точно не глупее «Теслы» — будет и на автопилоте ехать, и парковаться самостоятельно.

Построится завод с нуля и для этого, говорит Пономаренко, понадобятся внешние инвестиции.

— Сейчас мы работаем в форме ООО, но будем акционироваться, — подчеркнул он. — Для привлечения средств планируем выходить на публичное размещение акций на площадках в России и за ее пределами. Привлечение инвестиций начнется после экспозиционной засветки машины.

В планах «Новых технологий Сибири» производство как короткобазных моделей, так и основного продукта, с которым бренд Monarch публично дебютирует в 2021 году — автомобиля S-класса. Будет также J-класс, JX-класс, E-класс и L-класс, SX-класс и X-класс. Образный разброс аналогий — от Kia Sportage до Cadillac.

Более-менее внятный потребительский интерес россиян к электрокарам эксперты-оптимисты обещают на ближайшие 3-5 лет. По словам Алексея Пономаренко, этот тренд «Новые технологии Сибири» намерены встретить во всеоружии — поточное производство электромобиля Monarch начнется к концу 2021 года.

Нижней ценовой границей Алексей Пономаренко назвал 1,,8 млн рублей за машину J-класса, верхней — отметку в 4,9 млн рублей. Комплектация предполагается опционная, кастомизировать автомобиль сможет практически каждый покупатель. Технические параметры тоже будут вариативны: синхронные двигатели, 6 типов силовых установок от 100 до 600 киловатт, от 135 до 815 лошадиных сил. Отличительная черта и конкурентный аргумент в состязании с «Теслой» — легкосъемный энергетический блок. Сниматься он будет не из-под днища, а, так сказать, через порог. То есть чистыми руками и без помощи специалиста — как батарейка в обычном бытовом приборе. Замену блока можно выполнять на зарядных станциях. Емкость батарей — от 100 до 400 км. Батареи небольшой емкости можно будет заряжать дома. На новосибирской площадке компании планирует производить и зарядные станции. Созданием инфраструктуры для зарядки электромобилей займется отдельная рабочая группа.

— В России начинаем мы с городов 500-тысячников и миллионников, где есть по 3 зарядные станции, — сообщил Пономаренко — Ориентация и на свои станции и на партнерские, поскольку проработана совместимость и с чужими станциями. Прокачивать инфраструктуру будем самостоятельно, приглашая к сотрудничеству торговые центры, досуговые заведения, предприятия общепита. Новосибирск — в общей обойме городов-миллионников.

Проект Monarch Алексей Пономаренко обозначает как сугубо экспансионистский: только 20% машин будут продаваться в России, 80% — за рубежом. Большая надежда у инициаторов проекта на китайский рынок, где инфраструктура зарядной сети интенсивно создается. Именно проработка этого аспекта определяет грядущее представление бренда в конкретном регионе и городе.

Капитализация проекта, по словам главы компании — 30 млрд рублей (400 млн долларов). То есть почти как у проекта «Аурус».

В пресс-службе ОАО «Агентство инвестиционного развития» в ответ на запрос InfoPro54 сообщили: пока обращений от компании «Новые технологии Сибири» о размещении производства электромобилей на ПЛП в агентство не поступало.

ООО «Новые технологии Сибири» создано в 2011 году. УК — 27 тысяч рублей. 70% принадлежит Виктории Пономаренко, 14,8% — Александру Гордейчику, 14,8% — Марине Денежкиной. ООО «Новые технологии Сибири» входит в ГК «Сириус». В 2017 году компания планировала стать одним из резидентов ТОСЭР «Горный»: разместить на площадке производство с печами по катализу и синтезу нефтешламов на территории площадью 10 га. Инвестор заявлял о готовности привлечь в реализацию проекта 2 млрд рублей. В 2016 году сообщалось, что ООО «Сириус» создает Индустриально-логистический комплекс «Пашинский» на территории 385 га — на землях, арендованных у Минобороны РФ.

Фото базовое предоставлено компанией, внутри- Игоря Смольникова