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Суд вернул общественникам право вносить корректировки в Устав Новосибирска

До этого им обладали только отдельные чиновники мэрии и депутаты горсовета Новосибирска.
  • 31/07/2019, 10:01
Автор: Евгения Серёгина
Суд вернул общественникам право вносить корректировки в Устав Новосибирска
Общественников в Верховном суде поддержала и генпрокуратура.

Верховный суд РФ опротестовал решение суда первой инстанции, отказавшего новосибирским общественникам в признании противоречащей законодательству статьи 53 городского Устава. В ней речь идет о том, кто имеет право выступать с инициативой изменения Устава. Как следует из пункта 3 указанной статьи, это довольно узкий круг лиц.

 Проект Устава города Новосибирска, решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города Новосибирска вносятся в Совет депутатов города Новосибирска постоянно действующей специальной комиссией по Уставу города,  говорится в тексте документа.

Общественников в Верховном суде поддержала и генпрокуратура, сославшаяся на нормы федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

 Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта,  говорится в статье 26 данного закона.  В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.

По словам инициатора судебного разбирательства, руководителя общественной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова, услышать позицию мэрии и горсовета Новосибирска на суде не удалось их представители на судебное заседание не явились. Однако с решением суда муниципальной власти придется вносить изменения в Устав Новосибирска.

 В комиссии большинство  чиновники мэрии,  говорит общественник в видеобращении в соцсети.  Они решали, что рассматривать депутатам, а что не рассматривать на сессиях. Комиссия обязана уведомлять депутатов о результатах рассмотрения поправок. Но проведенный мною выборочный опрос показал, что депутаты не в курсе, что там комиссия рассматривала. Теперь Устав надо приводить в соответствие с законом. Значит, у общественности Новосибирска есть шанс добиться куда более серьезных изменений, чем отмена одного пункта.

Получить комментарий членов комиссии по Уставу при подготовке материала редакции не удалось. Сразу несколько собеседников издания, представляющих в комиссии как депутатский корпус, так и исполнительную власть, от комментирования воздержались, сославшись на то, что еще ни видели судебного решения.

Как следует из Устава Новосибирска, данную комиссию под руководством мэра Новосибирска Анатолия Локтя представляют 17 человек. Помимо главы муниципалитета исполнительную власть, согласно распоряжению мэрии от 11 февраля 2013 года №135-р с учетом последующих изменений, представляют вице-мэры Борис Буреев, Геннадий Захаров и Артем Скатов, начальник департамента правовой и кадровой работы Маргарита Маслова, ее заместитель Анна Макарухина, начальник департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев и глава Центрального округа Сергей Канунников. Со стороны горсовета комиссию представляют спикер Дмитрий Асанцев, вице-спикеры Ренат Сулейманов и Юрий Зарубин, главы постоянных комиссий Антон Тыртышный (по наказам избирателей), Сергей Бондаренко (по муниципальной собственности), Игорь Салов (по научно-производственному развитию и предпринимательству) и Александр Бестужев (по местному самоуправлению). Также в состав комиссии входит председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая.

Фото: pixabay.com, автор- AJEL

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