Меньше науки и предпринимательства, больше хозяйства и контроля

Сессия горсовета утвердила изменения в составе нескольких постоянных комиссий на основании заявлений от депутатов. Таковых, как следует из доклада вице-спикера Николая Тямина, набралось шестеро. Сразу два депутата — Игорь Украинцев (независимый, представляет депутатское объединение «Лига справедливости») и Наталья Пинус (независимая) — подали заявления о вступлении в состав комиссии по контролю за работой муниципалитета. Для этого Пинус оставила комиссию по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству. Ее пополнил, уйдя из градостроительной комиссии, единоросс Дмитрий Колпаков.

Не менее популярной у депутатов оказалась комиссия по городскому хозяйству, в составе которой захотели работать еще двое депутатов — Антон Картавин и Сергей Бойко (оба независимые, представляют коалицию «Новосибирск 2020»). Ради этого Бойко покинул комиссию по местному самоуправлению, а Картавин — по научно-производственному развитию и предпринимательству. Последнюю покинул и единоросс Александр Тарасов, сменивщий в градостроительной своего однопартийца — упомянутого ранее Дмитрия Колпакова.

Стоит напомнить, что в текущем созыве при формировании состава комиссий был создан прецедент: состав комиссий сессия впервые утверждала не списком, а голосовала поименно относительно вхождения каждого отдельного депутата в ту или иную комиссию. Это дало повод представителям оппозиции предположить попытку со стороны «партий власти» — «Единой России» и КПРФ — не допустить оппозиционного большинства ни в одной из комиссий. В результате таких манипуляций комиссия по научно-производственному развитию и предпринимательству оказалась «безголовой» и продолжала оставаться таковой на протяжении длительного времени, пока по результатам переговоров сразу несколько политических сил не пришли к согласованной кандидатуре председателя.