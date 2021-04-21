К проблеме «Тяжстанкогидропресса» привлекли внимание Генпрокуратуры

Коллектив новосибирского завода ПАО «Тяжстанкогидропресс» обратился к депутату Госдумы Вере Ганзя с просьбой подключиться к решению проблемы предприятия. В письме (имеется в распоряжении редакции) говорится о нарушениях, которые допускали руководители предприятия при управлении финансовыми средствами завода, кредитовании, заключении контрактов, в том числе с иностранными партнерами. Документально эта информация не подтверждена.

— Я получила это письмо, подготовила обращение в надзорные органы (Генпрокуратуру, ФСБ, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину) и приложила письмо сотрудников «Тяжстанкогидропресса», —сообщила Infopro54 Вера Ганзя.

Она отметила, что по закону ответ на обращение депутата Госдумы должен поступить из этих структур в течение месяца, но как только будут определены исполнители, она намерена контролировать ситуацию в постоянном режиме.

— К решению проблемы «Тяжстанкогидропресса» сейчас подключились достаточно серьезные политические силы как на региональном, так и на федеральном уровне. Ситуация на предприятии очень похожа на преднамеренное банкротство, но доказать этот факт сложно. Существующие пробелы в федеральном законодательстве о банкротстве нередко позволяют недобросовестным предпринимателям уходить от ответственности в таких случаях, — поясняет Вера Ганзя. — Эти пробелы необходимо ликвидировать, иначе мы продолжим сталкиваться с такими ситуациями. При нынешнем законодательстве мы мало что можем сделать.

Напомним, в феврале ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед БКС Банком на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». Редакция Infopro54 направила несколько запросов в пресс-службу госкорпорации с просьбой прокомментировать возможность реализации этого предложения. На момент публикации материала ответ так и не был получен. 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги. Их результаты планируется подвести в конце мая. 15 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что бенефициары завода отказались сотрудничать с правительством региона и областное руководство намерено для решения этого вопроса обратиться в правоохранительные органы.