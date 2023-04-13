Мэр Анатолий Локоть рассказал школьникам о космосе

Глава города рассказал ребятам о вкладе отечественных учёных в освоение звёздного пространства, а также поздравил мать космонавта-испытателя Анны Кикиной с успешным возвращением дочери на Землю.

Большой новосибирский планетарий каждый год проводит для своих воспитанников тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики. В 2023 году открытый Гагаринский урок состоялся в одиннадцатый раз, он был посвящён 60-летию со дня полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и единственной женщине в отряде Роскосмоса, нашей землячке Анне Кикиной.

«Для того чтобы 12 апреля 1961 года состоялся тот самый первый старт, трудились тысячи людей, сотни предприятий, целая космическая отрасль большой страны. Этому предшествовал запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. Именно наши инженеры рассчитали первую космическую скорость, необходимую для его вывода на орбиту. Небольшой по современным меркам космический аппарат вышел на орбиту Земли и оповестил весь мир о том, что Советский Союз – первый. Юрий Кондратюк – учёный-самоучка, который жил и работал в Новосибирске, выпустил в 1929 году небольшую брошюру, где представил схему полёта и посадки на Луну. В будущем американцы использовали эти расчеты в своей программе «Аполлон», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Я хочу, чтобы вы знали, какие сложные задачи решались советскими и российскими инженерами, нашими трудовыми коллективами. Помнили, что дорогу человечеству в космос проложил наш соотечественник Юрий Гагарин. 62 года назад мы стали первыми, первыми и остаёмся».

Открытый Гагаринский урок в Большом новосибирском планетарии посетила мать российского космонавта-испытателя Анны Кикиной Ирина Кислицына.

«Аня очень любит Новосибирск – её родной город, любит его жителей. Вы знаете, что в полет она взяла с собой символ Новосибирска Городовичка, чтобы он напоминал, какой у нас молодой, стремительно развивающийся город. У нас всё есть – научная инфраструктура, заводы, богатый образовательный и культурный потенциал, много талантливых людей, – отметила Ирина Викторовна. – Полёт Ани доказывает, что даже самая нереальная мечта может воплотиться в жизнь, если прикладывать к этому усилия. И теперь Новосибирск имеет своего первого космонавта, свою «Чайку».

После урока в Звездном зале планетария для ребят состоялся показ премьерного полнокупольного фильма «Космическая история России».

Фото мэра с мамой Кикиной Анны предоставлено пресс-службой мэрии.