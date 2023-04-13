Рекламодателям

До конца года билайн бизнес и Key Point запустят дата-центр в Новосибирске

  • 13/04/2023, 11:09
До конца года билайн бизнес и Key Point запустят дата-центр в Новосибирске
11 апреля состоялась церемония закладки первого камня в фундамент будущего центра обработки данных.

Группа компаний Key Point в партнерстве с ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) начинают строительство центра обработки данных на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Емкость нового дата-центра составит 880 ИТ-стоек. Запуск в эксплуатацию первой очереди запланирован на декабрь 2023 года. Новый ЦОД, как и все дата-центры группы компаний Key Point, будет проходить сертификацию Uptime Institute по уровню надежности Tier III.

Одним из ключевых партнеров проекта ЦОД в Новосибирске выступил билайн бизнес. Согласно достигнутым договоренностям, команда Восточного региона ПАО «ВымпелКом» передает новосибирскому подразделению Key Point права на участок для дата-центра и обеспечивает необходимую техническую поддержку в решении вопросов, связанных с организацией на выделенном под ЦОД участке внешних инженерных коммуникаций. Со своей стороны, Key Point при создании дата-центра обеспечивает возможность по организации части своей технологической площадки для оборудования ПАО «ВымпелКом» на взаимовыгодных для обеих сторон условиях, что делает билайн бизнес одним из крупнейших клиентов нового ЦОД.

Проект в Новосибирске будет реализован в два этапа, общая проектная мощность ЦОД составит 8 МВт. Емкость каждой из очередей — 440 стоек по 5 кВт ИТ-нагрузки. Всего к моменту завершения проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Планируемый объем инвестиций в строительство двух очередей дата-центра составляет 2,5 млрд руб.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком объекта является компания «Свободные Технологии Инжиниринг», технический консалтинг осуществляет компания «Ди Си Квадрат».

Создание этого дата-центра было инициировано в июне прошлого года, когда группа компаний Key Point анонсировала проект региональной сети ЦОД, включающей в себя строительство объектов более чем в 30 городах РФ в течение ближайших 6 лет.

— Новосибирская область не первое десятилетие уверенно наращивает темпы создания и потребления цифровых услуг, а для успешного использования диджитал-сервисов нужна надежная инфраструктурная база дата-центров. Уверен, новый центр обработки данных будет иметь стратегическое значение для всего Сибирского региона, он станет инфраструктурным фундаментом для запуска новых цифровых проектов не только в Новосибирской области, но и за ее пределами. Рад, что крупные игроки ИТ-рынка видят инвестиционную привлекательность нашей территории и выбирают именно нашу землю для возведения подобных объектов, — подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.   

Региональный директор Восточного региона Билайна Максим Шарков:

— Tier III — это высочайший стандарт надёжности и знак качества услуг на базе инфраструктуры ЦОД. С открытием в Новосибирске ЦОД такого уровня цифровые услуги для жителей региона станут более доступными, их качество вырастет, а процесс запуска новых сервисов существенно ускорится. Это уже не первый проект, где «ВымпелКом» выступает партнером Key Point. Открытие ЦОД в Новосибирске станет важным шагом не только на пути к улучшению сервиса наших абонентов, но и позволит увеличить безопасность хранения и обработки данных, что крайне актуально в современных реалиях. Максим Шарков уверен, что региональный бизнес также высоко оценит возможность размещения своей инфраструктуры на базе ЦОД.

— ЦОД в Новосибирске станет вторым крупным проектом, реализованным в рамках программы по строительству сети дата-центров группы компаний Key Point. Понимание деталей проекта, всех его особенностей и нюансов позволит не только минимизировать риск возникновения ошибок, но и ускорить реализацию проекта в целом. В результате в регионе оперативно появится высококачественный объект базовой инфраструктуры, пользуясь услугами которого предприятия и компании из любых отраслей смогут развивать свои ИТ-сервисы, — сказал сооснователь группы компаний Key Point Евгений Вирцер.

Александр Мартынюк, сооснователь группы компаний Key Point:

— Отличительной особенностью дата-центров группы компаний Key Point является их обязательная сертификация в Uptime Institute. Тем самым мы подтверждаем высокую надежность наших объектов и предоставляем регионам доступ к высокотехнологичной инфраструктуре. Сотрудничество с «ВымпелКом» дает нам ряд преимуществ, ведь это компетентный, надежный и требовательный клиент. И мы из первых уст можем получить ориентиры как относительно инженерных решений на этапе проектирования, так и по части эксплуатации введенного в строй объекта.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов напомнил, что Новосибирская область занимает одни из ведущих позиций в стране по развитию ИТ-сферы, поэтому реализация таких проектов в регионе — это вполне логичное развитие этого направления. Тем более, что сегодня информационная безопасность — одна из стратегических задач России.

— Площадка Промышленно-логистического парка, на которой будет построен ЦОД Key Point, позволяет размещать такие энергоемкие проекты, как дата-центры. Для этого мы продолжаем наращивать энергетическую инфраструктуру парка. В настоящее время ведется строительство подстанции на 49 МВт с возможностью дальнейшего увеличения мощности. Её запуск планируется на декабрь 2024 года, — сообщил Зырянов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

386

Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Новосибирск

Теги : Максим Шарков дата-центр в Новосибирске Билайн Александр Зырянов Key Point


Спецоперация на Украине

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
депутаты на спецоперации

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию

Речь о бывшем министре соцразвития и действующем депутате Заксобрания Ярославе Фролове.
Читать статью >>
льготная ипотека

Новостройки в Новосибирске за три года действия льготной ипотеки подорожали на 68%

Доля доступных по программе квартир — на 24% .
Читать статью >>
Долгострои Новосибирска

53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре

Параллельно ведется работа с ресурсоснабжающими организациями для ввода домов в эксплуатацию.
Читать статью >>
Аркадий Козлов новый прокурор Бердска

Назначен новый прокурор Бердска

Как и прокурор Новосибирской области он прибыл из Амурской области.
Читать статью >>

Актуальный разговор

уполномоченный по правам предпринимателей

Николай Мамулат: Сейчас все более четким становится тренд на то, чтобы работать «в белую»

Пандемия и санкции заставили государство и бизнес по-другому взглянуть друг на друга.
Все материалы
Лента новостей

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию

13/04/2023, 12:41

Новостройки в Новосибирске за три года действия льготной ипотеки подорожали на 68%

13/04/2023, 12:06

На директора «Птицефабрики Бархатовская» завели уголовное дело

13/04/2023, 11:35

Молодой московский пианист выступит в Новосибирской филармонии

13/04/2023, 11:15
Популярное

Что необходимо знать о новых правилах призыва

13/04/2023, 09:50

Роспотребнадзор в Новосибирске: Wildberries обязан вернуть деньги за «доставку» некачественных товаров

12/04/2023, 17:01

Родные умершего директора Новосибирского крематория заказали его роботизированную копию

12/04/2023, 14:03
Новости компаний

ВТБ составил рейтинг автопредпочтений мужчин и женщин

13/04/2023, 11:18

Банк Уралсиб предлагает кредиты для бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП

13/04/2023, 10:39

Новосибирская область за пять лет совершила рывок в развитии связи

12/04/2023, 15:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска