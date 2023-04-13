До конца года билайн бизнес и Key Point запустят дата-центр в Новосибирске

Группа компаний Key Point в партнерстве с ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) начинают строительство центра обработки данных на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Емкость нового дата-центра составит 880 ИТ-стоек. Запуск в эксплуатацию первой очереди запланирован на декабрь 2023 года. Новый ЦОД, как и все дата-центры группы компаний Key Point, будет проходить сертификацию Uptime Institute по уровню надежности Tier III.

Одним из ключевых партнеров проекта ЦОД в Новосибирске выступил билайн бизнес. Согласно достигнутым договоренностям, команда Восточного региона ПАО «ВымпелКом» передает новосибирскому подразделению Key Point права на участок для дата-центра и обеспечивает необходимую техническую поддержку в решении вопросов, связанных с организацией на выделенном под ЦОД участке внешних инженерных коммуникаций. Со своей стороны, Key Point при создании дата-центра обеспечивает возможность по организации части своей технологической площадки для оборудования ПАО «ВымпелКом» на взаимовыгодных для обеих сторон условиях, что делает билайн бизнес одним из крупнейших клиентов нового ЦОД.

Проект в Новосибирске будет реализован в два этапа, общая проектная мощность ЦОД составит 8 МВт. Емкость каждой из очередей — 440 стоек по 5 кВт ИТ-нагрузки. Всего к моменту завершения проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Планируемый объем инвестиций в строительство двух очередей дата-центра составляет 2,5 млрд руб.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком объекта является компания «Свободные Технологии Инжиниринг», технический консалтинг осуществляет компания «Ди Си Квадрат».

Создание этого дата-центра было инициировано в июне прошлого года, когда группа компаний Key Point анонсировала проект региональной сети ЦОД, включающей в себя строительство объектов более чем в 30 городах РФ в течение ближайших 6 лет.

— Новосибирская область не первое десятилетие уверенно наращивает темпы создания и потребления цифровых услуг, а для успешного использования диджитал-сервисов нужна надежная инфраструктурная база дата-центров. Уверен, новый центр обработки данных будет иметь стратегическое значение для всего Сибирского региона, он станет инфраструктурным фундаментом для запуска новых цифровых проектов не только в Новосибирской области, но и за ее пределами. Рад, что крупные игроки ИТ-рынка видят инвестиционную привлекательность нашей территории и выбирают именно нашу землю для возведения подобных объектов, — подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Региональный директор Восточного региона Билайна Максим Шарков:

— Tier III — это высочайший стандарт надёжности и знак качества услуг на базе инфраструктуры ЦОД. С открытием в Новосибирске ЦОД такого уровня цифровые услуги для жителей региона станут более доступными, их качество вырастет, а процесс запуска новых сервисов существенно ускорится. Это уже не первый проект, где «ВымпелКом» выступает партнером Key Point. Открытие ЦОД в Новосибирске станет важным шагом не только на пути к улучшению сервиса наших абонентов, но и позволит увеличить безопасность хранения и обработки данных, что крайне актуально в современных реалиях. Максим Шарков уверен, что региональный бизнес также высоко оценит возможность размещения своей инфраструктуры на базе ЦОД. — ЦОД в Новосибирске станет вторым крупным проектом, реализованным в рамках программы по строительству сети дата-центров группы компаний Key Point. Понимание деталей проекта, всех его особенностей и нюансов позволит не только минимизировать риск возникновения ошибок, но и ускорить реализацию проекта в целом. В результате в регионе оперативно появится высококачественный объект базовой инфраструктуры, пользуясь услугами которого предприятия и компании из любых отраслей смогут развивать свои ИТ-сервисы, — сказал сооснователь группы компаний Key Point Евгений Вирцер.

Александр Мартынюк, сооснователь группы компаний Key Point:

— Отличительной особенностью дата-центров группы компаний Key Point является их обязательная сертификация в Uptime Institute. Тем самым мы подтверждаем высокую надежность наших объектов и предоставляем регионам доступ к высокотехнологичной инфраструктуре. Сотрудничество с «ВымпелКом» дает нам ряд преимуществ, ведь это компетентный, надежный и требовательный клиент. И мы из первых уст можем получить ориентиры как относительно инженерных решений на этапе проектирования, так и по части эксплуатации введенного в строй объекта.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов напомнил, что Новосибирская область занимает одни из ведущих позиций в стране по развитию ИТ-сферы, поэтому реализация таких проектов в регионе — это вполне логичное развитие этого направления. Тем более, что сегодня информационная безопасность — одна из стратегических задач России.

— Площадка Промышленно-логистического парка, на которой будет построен ЦОД Key Point, позволяет размещать такие энергоемкие проекты, как дата-центры. Для этого мы продолжаем наращивать энергетическую инфраструктуру парка. В настоящее время ведется строительство подстанции на 49 МВт с возможностью дальнейшего увеличения мощности. Её запуск планируется на декабрь 2024 года, — сообщил Зырянов.

Фото предоставлено пресс-службой компании