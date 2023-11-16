Мэр Бердска оказался втянут в мошенническую схему по сбору персональных данных

Мошенники используют фейковой Telegram-канал мэра Бердска Романа Бурдина. Об этом сообщил сам мэр на своей страницы в Вконтакте.

По его словам, мошенники ведут переписку от его лица с людьми для получения персональных данных. После следует звонок якобы от сотрудника ФСБ. Примечательно, что «сотрудники» звонят с мессенджера Telegram.

– Прошу каждого, кто получил подобные сообщения передать информацию представителям администрации города Бердска и быть максимально бдительными к аналогичным действиям со стороны мошенников и не реагировать на них, – предупредил градоначальник своих подписчиков.

Также мэр приложил несколько скриншотов различных фейковых аккаунтов для наглядности и предупреждения мошенничества.

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