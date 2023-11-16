Хилок, прощай: строительство нового оптового рынка обсудили эксперты в Новосибирске

На региональной сессии «Оптовые и розничные рынки» эксперты обсудили план мероприятий по созданию оптовых продовольственных рынков на 2024-2026 годы.

― У нас в Новосибирской области было 19 рынков в системе региональной потребкооперации. Сейчас осталось всего 3. Рынки были перепрофилированы в ТЦ, не выдерживали конкуренции с крупными торговыми сетями, и не вписывались в новые требования. Проблема серьезная. Не хотелось бы, чтобы рынки совсем исчезли, ― поделился своим мнением Сергей Сапсай, председатель правления Новосибирского Облпотребсоюза.

В 2023 году завершается реализация первого этапа плана по созданию оптовых продовольственных рынков в России. Генеральный директор Союза рынков России Сиражудин Нуралиев рассказал, что программа рассчитана на пять лет. Она разбита на три этапа. На первом разработали нормативно-правовые документы, рекомендации по оказанию практической помощи регионам. Также были внесены изменения в ГОСТЫ, предложен на рассмотрение соответствующий проект закона.

― Второй этап – в следующем году мы должны создать хотя бы пилотные оптовые рынки. Сейчас идет работа с регионами, ― добавил Сиражудин Нуралиев.

В первую очередь оптовые рынки будут создаваться с нуля в крупных городах. Большинство действующих сейчас объектов развивались на базе старых плодоовощных складов и уже не соответствуют современным требованиям.

Председатель правления Облпотребсоюза Сергей Сапсай предложил рассмотреть меры поддержки в части разрешения торговли с автотранспорта, а также возможности для управляющих компаний рынков осуществлять закуп товара с целью дальнейшей реализации.

Самым крупным плодоовощным рынком за Уралом считается «Хилокский». В 2023 году на него обратили пристальное внимание правоохранительные органы, так как на данной территории и вокруг нее обострилась криминогенная обстановка. Теперь на рынке часто проходят рейды по проверке миграционного законодательства. А местные жители считают, что прилавкам с продуктами не место по соседству с кладбищем и мусорным полигоном.