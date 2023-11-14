Банду лже-банкиров, которая похитила более 2,5 млн рублей, осудили в Новосибирске

В Ленинском районном суде Новосибирска вынесли приговор организованной группе мошенников, которая обманула 76 человек.

Схема достаточно простая. Злоумышленники в Интернете создали фейковые сайты банков и выдавали кредиты физическим лицам. При этом предложения о кредитовании лже-сотрудники активно навязывали с помощью холодного прозвона.

― Они звонили жителям разных регионов России, и, представляясь сотрудниками не существующего банка, вводили их в заблуждение. При этом подсудимые убеждали потерпевших в необходимости совершения денежного перевода на используемую в преступных целях банковскую карту, под видом выполнения установленного банком условия для выдачи кредита. Таким образом, совершили хищение денежных средств потерпевших на общую сумму свыше 2,5 млн рублей, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В итоге всех участников мошеннической конторы суд приговорил к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 3 до 6 лет. Отбывать наказание один из осужденных будет в исправительной колонии строгого режима. Остальные участники группы будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.