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Мэр Кудрявцев контролирует ремонт дорог в Новосибирске

  • 19/06/2025, 15:45
Мэр Кудрявцев контролирует ремонт дорог в Новосибирске
План дорожного ремонта 2025 года в городе выполнен почти на треть

На выездном совещании, посвященном ремонту улицы Пархоменко, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что из 38 дорожных секций, запланированных к обновлению в 2025 году, уже завершены работы на 11.

По словам градоначальника, программа дорожного ремонта в текущем году реализуется в два этапа. На первом этапе заключены контракты на 20 объектов, где работы активно ведутся, и 11 из них уже завершены. Второй этап включает в себя ремонт 18 участков, конкурсные процедуры по которым завершены, а подписание контрактов ожидается до конца июня. Мэр подчеркнул, что лично контролирует ход работ, еженедельно посещая объекты. На улице Пархоменко ремонтируются два небольших участка общей протяженностью около 600 метров, где ранее наблюдались колейность и выбоины. Подрядчик опережает график, и есть уверенность в сдаче объекта к середине июля.

Улица Пархоменко является важным объектом дорожного ремонта в этом году, так как жители Троллейного жилмассива и окрестных районов давно ожидали ее обновления. Состояние дорожного полотна с дефектами и проблемами водоотведения вызывало многочисленные жалобы. Муниципальная программа позволила найти решение. Подрядчик обещает, что после завершения работ вопрос с отводом воды будет решен.

Улица Пархоменко

По словам генерального директора ООО «Дорсиб плюс» Дмитрия Харланова, благодаря фрезерованию существующего покрытия вода будет направляться к бордюрам и далее отводиться либо на прилегающую территорию, либо в дождеприемные колодцы.

ООО «Дорсиб плюс» ведет работы на улице Пархоменко на двух участках общей протяженностью 0,539 км. Проведено фрезерование дорожного полотна, уложен выравнивающий и верхний слои. Осталось завершить работы по обустройству карманов, подъему люков и сопряжению. Несмотря на то, что срок сдачи объекта по контракту – 1 сентября, подрядчик планирует завершить работы раньше.

В общей сложности в этом году в Новосибирске будет отремонтировано 38 участков дорог общей протяженностью 42 км. На эти цели выделено 2,5 млрд рублей, включая 1 млрд рублей из областного бюджета. 30 июня планируется заключить контракты на ремонт еще 18 участков, в числе которых улицы Богдана Хмельницкого, Тайгинская, Фрунзе, Большевистская, Каменское и Мочищенское шоссе, Кошурникова, Ползунова и другие. Экономия, полученная в ходе конкурсных процедур, позволит расширить план дорожных работ.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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