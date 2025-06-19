Подростки получили 100 тысяч приглашений на работу в Новосибирской области

Новосибирских подростков чаще всего приглашают на работу в сферу продаж и обслуживания клиентов (30%). Им также предлагают должности в компаниях домашнего и обслуживающего персонала (22%), транспорта и логистики (19%), розничной торговли (18%) и туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (14%). Всего с января по июнь 2025 года работодатели Новосибирска пригласили на вакансии 99,8 тысячи подростков от 14 до 18 лет. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что резюме девушек-подростков получают в среднем на 40% больше приглашений, чем резюме юношей: 4,6 приглашения на одно резюме против 3,8.

Напомним, при трудоустройстве подростков работодатель обязан выплачивать им зарплату не ниже установленного федеральным законом МРОТ. С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Новосибирской области для работников бюджетных и внебюджетных организаций с учетом районного коэффициента составит 28 050 рублей в месяц. Подростки также получают материальную поддержку от центра занятости — 1 105 рублей за полный отработанный месяц.

Ранее редакция сообщала о том, что более 12 тысяч новосибирских подростков обновили свои резюме и ищут работу. Молодые люди часто выбирают работу официантом или бариста.