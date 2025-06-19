Новосибирские учёные разработали капсулу для доставки лекарств дронами

Сначала разработчики ориентировались на решение задачи по доставке лекарств людям в экстренных ситуациях с помощью дронов. Но затем поняли, что капсула может перевозить любые грузы, соответствующие её объёму. Капсула отличается каплевидной формой, которая обеспечивает высокую точность доставки. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

— Мы провели теоретические расчеты, подтверждающие преимущество каплевидной формы. В ходе испытаний при сбросе груза со стометровой высоты при прямоугольной форме рассеивание составило порядка десяти метров, при каплевидной — всего три метра, — рассказала одна из разработчиков, студентка третьего курса Арина Шептунова.

Капсула состоит из основания с оперением для стабилизации и балансировки при полете, а также нижней полусферы с балластом. Внутри нее находится мягкий материал, защищающий хрупкие предметы, например, ампулы с инъекционными растворами.

Ученые создали 3D-модель капсулы и запатентовали свое изобретение.

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