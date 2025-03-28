Мэр Кудрявцев: В Новосибирске вновь пройдёт ярмарка белорусских товаров

В заседании Совета по деловому партнерству между властями Новосибирской области и правительством Республики Беларусь принял участие мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Ключевым моментом встречи стало подписание дорожной карты о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между мэрией Новосибирска и Минским горисполкомом на период с 2025 по 2027 годы.

— Мы придаем большое значение укреплению всесторонних связей с белорусскими коллегами, развитию дружественных отношений с Минском, городом-побратимом, и углублению гуманитарных связей с братским белорусским народом, — подчеркнул Максим Кудрявцев. – Подписанная дорожной карты о сотрудничестве между нашими городами – важный шаг в этом направлении, определяющий основные направления нашего взаимодействия на ближайшие годы.

На протяжении многих лет Новосибирск и Минск успешно взаимодействуют в сфере городского хозяйства. Примером служит проект модернизации трамвайного парка, осуществляемый совместным предприятием «БКМ Сибирь» с 2017 года. За время реализации проекта было обновлено 72 вагона, а в 2025 году планируется обновить еще девять трамваев.

Новым направлением сотрудничества стало развитие новосибирского метрополитена. В прошлом году был подписан «Меморандум о взаимопонимании» с компанией «Минскметропроект», а в феврале текущего года заключен муниципальный контракт на проектирование левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Берёзовая роща».

В области транспорта стороны планируют обмениваться опытом в развитии общественного транспорта, организации дорожного движения и внедрении автоматизированных систем управления пассажирскими перевозками.

Особой популярностью у новосибирцев пользуется ярмарка белорусских товаров. Традиционно она вновь откроется в Новосибирске этой осенью. Предварительно, ее начало запланировано на октябрь, дата еще обсуждается. Осенью прошлого года ярмарка прошла в седьмой раз, и продукция белорусских производителей, особенно продукты питания и товары легкой и косметической промышленности, пользовались неизменно высоким спросом у горожан. Товарооборот ярмарки в 2024 году превысил 64 миллиона рублей.