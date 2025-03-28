В Новосибирске открыт сезон проката самокатов

На улицах Новосибирска начали появляться самокаты операторов кикшеринга. Первым в этом сезоне свой флот в город вывел Whoosh. В компании не ответили на запрос редакции Infopro54 о количестве самокатов, которые в этом году компания планирует вывести на улицы столицы Сибири. В 2024-м году в городе работали 4300 самокатов сервиса — на 20% больше (3500), чем годом ранее.

Еще два кикшеринговых оператора, которые были представлены в городе в прошлом сезоне, — МТС Юрент и Яндекс Go — свои планы по старту работы пока не озвучили. Флот Юрент в 2024 году составлял 2500 самокатов. Яндекс показатели по парку СИМ не озвучивал.

В ближайшие дни сервис Whoosh намерен внимательно следить за изменениями погоды в Новосибирске. В случае обильных осадков или кратковременного похолодания в ночные и утренние часы, самокаты будут недоступны для поездок. Они останутся на улицах города, но воспользоваться ими будет невозможно до тех пор, пока погодные условия не улучшатся, уточнили в пресс-службе оператора. В новом сезоне, с учетом требований Министерства транспорта РФ, поездки на самокатах сервиса будут доступны только лицам старше 16 лет.

В прошлом году новосибирцы стали еще чаще ездить на самокатах — в течение сезона было совершено около 3 млн поездок. Суммарно в течение сезона жители Новосибирска проехали почти 5,5 млн км на самокатах сервиса.

Стоит отметить, что в Новосибирске, помимо профессиональных сервисов кикшеринга, функционирует множество пунктов проката самокатов. К ним относятся: «Велоточка», Big trip, «Сосновый бор», «Парк-Кольцово», Borobord, Городской центр проката, «Экстремал», «Территория спорта» и другие. Всего, согласно данным 2ГИС, такие услуги предоставляют 17 компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске утверждён порядок использования средств индивидуальной мобильности (СИМ): установлены правила, касающиеся предоставления мест для размещения электросамокатов.