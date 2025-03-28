Жители России лишатся возможности жаловаться в госорганы по электронной почте

С 30 марта 2025 года в России начинает действовать новый порядок подачи обращений. Теперь граждане смогут отправлять электронные запросы только через портал «Госуслуги» и сайты государственных органов, где требуется авторизация. На портале «Госуслуги» появится специальная вкладка «Сообщить о проблеме», которая упростит процесс подачи обращений. Также запрос можно будет сделать на сайтах госучреждений, где предусмотрена авторизация.

Например, сервис «Интернет-приёмная» на государственных сайтах будет закрыт, а обращения, отправленные на электронные адреса после 30 марта, не будут рассматриваться. На такие письма будет автоматически отправляться ответ с просьбой оформить обращение через Госуслуги.

Однако жители регионов по-прежнему могут подавать письменные обращения. Они могут отправить письмо по почте или лично передать его в уполномоченный орган.

Ранее редакция сообщала о том, что на «Госуслугах» можно отправить анонимное сообщение владельцу авто. Чтобы отправить уведомление, нужно выбрать раздел «Транспорт и права» → «Сообщение о проблеме».