Мэр Максим Кудрявцев рассказал о комплексной уборке Новосибирска к 9 Мая

— К содержанию города необходимо подходить комплексно и системно, — уверен мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев. — Важно нормативно выдерживать сроки и стандарты уборки улично-дорожной сети, по каждому виду работ следовать нормативам, периодичности уборки и отслеживать все процессы. Это большая работа, её надо начинать, и в будущем она даст положительный эффект.

Городские службы уже приступили к работе комплексно и по всем направлениям, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. За минувшие пять суток дорожно-эксплуатационные учреждения города вывезли с магистралей и улиц почти тысячу кубометров мусора и три тысячи тонн грязи. Совместно с подрядными организациями восстановили почти 10 тыс. кв.м. дорог. Нанесли около 73 тыс. погонных метров дорожной разметки.

К уборке города привлекаются от 270 до 320 единиц техники. При этом дорожные службы уже очистили 278 парковок, островков безопасности, заездных карманов, 770 остановок общественного транспорта, 80 ливневок. Подмели более тысячи километров тротуаров и дорог, отмыли четыре тысячи км тротуаров, дорог, лотковой части и технических полос, 48 дорожных знаков. В ручной уборке были задействованы более 100 человек.

За сутки ДЭУ Новосибирска и подрядные организации восстановили почти 10 тысяч кв. метра дорожного полотна.

В пресс-службе мэрии отметили, что применяются различные технологии.

Так, литым асфальтом приводили в порядок проезжую часть на улицах: Жуковского, Покатной, 126, Пролетарской, 56, Выборной, Мичурина, Кирова, Автогенной, Бориса Богаткова и на Ключ-Камышенском плато.

Для устранения дефектов использовался рециклер на улицах: Учительской, Лесосечной, Красина, Арбузова, на проспектах Дзержинского и Строителей, Каменском шоссе, Садовом проезде и Бердском шоссе.

В центральной части города на улицах: Крылова, Орджоникидзе, Мичурина, Дмитрия Донского, Фрунзе, Семьи Шамшиных, Даргомыжского, Кирова, на Красном проспекте, 159 и Ядринцевском конном спуске, а также на Пролетарской, Выборной, Бориса Богаткова и Никитина велись работы холодным асфальтом.

Горячий асфальт применялся на улицах: Чукотской, Пермской, Троллейной, Котовского, Громова, Твардовского, Тюленина, Богдана Хмельницкого, 65, Доватора, Кошурникова, Тайгинской, Приморской, Бардина, Рассветной, Курчатова, Ленина, на проспектах Димитрова и Комсомольском, территории 5-6-го микрорайонов, Университетском проспекте.

А установкой «Бецема» велись работы на улицах: Кирова, Доватора, Красина, Титова, Аникина, Оловозаводской, Обогатительной, Сержанта Коротаева, Рассветной, Курчатова, Челюскинцев, Первомайской, Абаканской, Молодости, Новоморской, Приморской, Ветлужской, Софийской, Шлюзовой, Кошурникова, Котовского, Станционной, Сибиряков-Гвардейцев, Аксенова, Ползунова, на Октябрьской магистрали, проспекте Дзержинского, Каменском шоссе, разъезде Иня и Бердском шоссе.