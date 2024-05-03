Гормост ищет виновных в несанкционированной свалке под Димитровским мостом в Новосибирске

В Новосибирске обнаружена стихийная свалка под Димитровским мостом. Фото с горой строительного и бытового мусора разместило у себя в телеграм-канале МКУ «Гормост».

— В ночь на 3 мая неизвестные на грузовике выкинули строительный и бытовой мусор на заезде под мост. Сотрудники МКУ обнаружили свалку утром, — рассказали в

В компании добавили, что по данному факту написано заявление в полицию.

— Нелегальная свалка в водоохранной зоне запрещена. Для мусора существуют специальные полигонным, — отметили в ГКУ «Гормост».

Очевидцев произошедшего просят обратиться по номеру телефона — 362-03-60 или написать в телеграм-канал.

Напомним, по данным Россельхознадзора, в 2023 году на территории региона было выявлено 36 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Общая площадь свалок — 10,1 га.

Штрафы для нарушителей природоохранного законодательства, которые сваливают мусор в неположенных местах составляют 40 тысяч рублей для физических лиц и 120 тысяч рублей — для юридических лиц.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин отреагировал на жалобу на мигрантов, устроивших свалку в Новосибирске.