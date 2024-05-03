Дополнительные маршруты для троллейбусов появятся в пасхальную ночь в Новосибирске

В пасхальную ночь будут работать дополнительные маршруты троллейбусов, которые доставят жителей отдалённых районов Новосибирска до храмов.

— 4 мая во вторую смену будет обеспечена полная готовность подвижного состава для перевозки горожан на пасхальное богослужение, — говорится в сообщении департамента транспорта мэрии Новосибирска.

С 22 часов 4 мая до 4 часов 5 мая троллейбусы будут работать для доставки жителей после богослужения в удалённые районы города. Например, от остановки «Улица Учительская» до Знаменского храма (улица Богдана Хмельницкого, 74).

Полный список маршрутов можно найти здесь.

Проезд будет осуществляться по обычному тарифу.

Ранее редакция сообщала о том, что новые маршруты общественного транспорта появятся в 2024 году в Новосибирске.