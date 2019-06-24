Мэр назначил нового городского «завхоза»

На должность руководителя МКУ города Новосибирска «Хозяйственное управление» назначен Иван Проскуряков. Об этом говорится в распоряжении мэра города Анатолия Локтя от 21 июня №208-рк.

— Проскурякова Ивана Васильевича принять на работу с 21 июня 2019 года в муниципальное казённое учреждение города Новосибирска «Хозяйственное управление» на должность директора на период отсутствия основного работника (Латфуллина Р.Р.) с окладом согласно штатному расписанию, — говорится в документе.

Как следует из документа далее, основанием для принятия на работу нового городского «завхоза» стало его заявление и трудовой договор.

По информации источника издания в мэрии Новосибирска, ранее возглавлявший учреждение Ринат Латфуллин подал заявление об отставке по собственному желанию.

На момент подготовки публикации не удалось получить информацию о личности нового директора. Предположительно речь может идти о начальнике ФКУ ДПО «Специализированный межрегиональный учебный центр ГУФСИН по Новосибирской области».

Напомним, что на минувшей неделе свой пост покинул руководитель ещё одного муниципального учреждения — директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин. А немногим ранее сразу две отставки состоялись в региональном правительстве — со своих постов ушли министр экономического развития Ольга Молчанова и вице-губернатор Александр Дубовицкий.

По данным rusprofile.ru, муниципальное казённое учреждение города Новосибирска «Хозяйственное управление» зарегистрировано 16 ноября 2012 года и является правопреемником МКУ «Столовая мэрии». В качестве основного вида деятельности обозначено «управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

Фото пресс-службы мэрии