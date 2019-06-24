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Мэр назначил нового городского «завхоза»

Распоряжение о назначении подписано в пятницу 21 июня.
  • 24/06/2019, 10:09
Автор: Евгения Серёгина
Мэр назначил нового городского «завхоза»
«На минувшей неделе свой пост покинул руководитель ещё одного муниципального учреждения»

На должность руководителя МКУ города Новосибирска «Хозяйственное управление» назначен Иван Проскуряков. Об этом говорится в распоряжении мэра города Анатолия Локтя от 21 июня №208-рк.

 Проскурякова Ивана Васильевича принять на работу с 21 июня 2019 года в муниципальное казённое учреждение города Новосибирска «Хозяйственное управление» на должность директора на период отсутствия основного работника (Латфуллина Р.Р.) с окладом согласно штатному расписанию,  говорится в документе.

Как следует из документа далее, основанием для принятия на работу нового городского «завхоза» стало его заявление и трудовой договор.

По информации источника издания в мэрии Новосибирска, ранее возглавлявший учреждение Ринат Латфуллин подал заявление об отставке по собственному желанию.

На момент подготовки публикации не удалось получить информацию о личности нового директора. Предположительно речь может идти о начальнике ФКУ ДПО «Специализированный межрегиональный учебный центр ГУФСИН по Новосибирской области».

Напомним, что на минувшей неделе свой пост покинул руководитель ещё одного муниципального учреждения  директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин. А немногим ранее сразу две отставки состоялись в региональном правительстве  со своих постов ушли министр экономического развития Ольга Молчанова и вице-губернатор Александр Дубовицкий.

По данным rusprofile.ru, муниципальное казённое учреждение города Новосибирска «Хозяйственное управление» зарегистрировано 16 ноября 2012 года и является правопреемником МКУ «Столовая мэрии». В качестве основного вида деятельности обозначено «управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

Фото пресс-службы мэрии

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