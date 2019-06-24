«Яблочники» утвердили своего кандидата

Партию «Яблоко» на выборах мэра Новосибирска представит замруководителя её регионального отделения, директор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко. Такое решение приняла региональная партийная конференция. Об этом Дмитрий Холявченко сообщил на своей странице в соцсети.

— На второй сессии региональной конференции Новосибирское «Яблоко» — НРО РОДП официально выдвинуло меня на в качестве кандидата на пост мэра Новосибирска. Теперь двигаемся дальше. Впереди большая история, — сообщает Холявченко.

Напомним, что ранее он победил в партийных праймериз, в которых, помимо Холявченко участвовали ещё два человека.

Также на минувшей неделе со своим кандидатом в мэры определились и члены партии «Справедливая Россия», утвердив в этом статусе экс-чиновника и депутата Виктора Козодоя.

Ранее о планах по участию в выборах мэра заявляли действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутаты горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус (независимый депутат), эксперт областной избирательной комиссии Владимир Мельников («Народ против коррупции»), депутат заксобрания Дарья Украинцева (партия «Зеленые»),, предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко (подал документы в горизбирком 21 июня).

Фото со страницы Дмитрия Холявченко в Facebook