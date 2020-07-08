Мэр Новосибирска проинспектировал объект капремонта СГК на Комсомольской

Подрядчик выполнил 30% запланированных работ на тепломагистрали. К сентябрю СГК и мэрия совместно заменят на Комсомольской 379 метров коммуникаций.

Работы по замене магистрального трубопровода на улице Комсомольской ведет подрядчик Сибирской генерирующей компании (СГК) — ООО «Сибагрострой».

— По состоянию на начало июля подрядчик выполнил на магистральной теплотрассе 30% от запланированного объема, всё идет в соответствии с графиком. В настоящее время ведем укладку лотков под трубы, в ближайшие дни бригада начнет монтаж новых сетей, — доложил мэру Андрей Колмаков.

К началу предстоящего отопительного сезона СГК планирует заменить участок трубы протяженностью 241 метр (или 482 метра в однотрубном исчислении), ее диаметр — 500 мм. Ремонт трубопровода, проложенного 42 года назад, обойдется в сумму около 41 млн рублей.

На потребителей капитальный ремонт этой теплотрассы не влияет, они получают горячую воду по резервной схеме. Кратковременные отключения горячего водоснабжения — на несколько часов — будут уже по завершении работ, при переключении потребителей на теплоснабжение от нового трубопровода, рассказал руководитель новосибирского филиала СГК.

В свою очередь, ремонт внутриквартальной тепловой сети протяженностью 138 метров на улице Комсомольской проводит собственник теплотрассы — мэрия, силами МУП «Энергия». Источником финансирования являются арендные платежи СГК. В настоящее время специалисты завершили монтажные работы.

Таким образом, суммарно на Комсомольской к началу отопительного сезона заменят 379 метров коммуникаций.

Изначально капитальный ремонт участка тепловой магистрали на Комсомольской был запланирован на 2021 год. Однако 19–21 ноября прошлого года энергетикам пришлось устранять здесь сразу два крупных повреждения — на магистральном и квартальном трубопроводах. Без тепла тогда остались 43 дома. С учетом состояния магистрального трубопровода СГК приняла решение ускорить его капремонт, и участок вошел в программу этого года. Средства нашли за счет перераспределения финансирования внутри программы и экономии на закупках.

Мэр проверил, как идут работы на объектах, которые ранее посещал в ноябре в ночь аварии.

— В начале прошлого отопительного сезона здесь без тепла остались жилые дома по обеим сторонам улицы Комсомольской. Чтобы такого больше не произошло и люди не терпели неудобства в зимний период, мы приступили к масштабным ремонтным работам. Важно не только провести ремонт, но и оставить после него благоустроенную территорию. Здесь будет восстановлена зеленая зона, — заявил Анатолий Локоть.

Программа капитального ремонта новосибирских теплотрасс, которые находятся в эксплуатации СГК, в настоящее время включает 11 участков. Всего компания заменит в городе 5 км трубопроводов, что соответствует уровню прошлого года. Стоимость программы — 881 млн рублей. Общий запланированный на 2020 год объем ремонта, замены и реконструкции теплосетей СГК в Новосибирске — 31 км.

Фото: пресс-служба СГК