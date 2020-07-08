Прямой доступ на Московскую Биржу в Банке Акцепт!

Программа QUIK предназначена для просмотра, анализа биржевых котировок, а также самостоятельного заключения сделок с иностранной валютой в режиме реального времени.

Ваши возможности с программой QUIK:

самостоятельное совершение онлайн-сделок с валютой;

котировки онлайн, выставление стакана с «желаемым курсом»;

отчеты и графики для анализа;

минимальные комиссии за сделку;

сделки с 10:00 до 23:50 по московскому времени.

Хотите получить тестовую версию программы QUIK? Обратитесь к специалисту банка по тел.: 8-913-206-87-96, Юлия Шумилова.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

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