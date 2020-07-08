Полигон ТКО вместо гаража

— Мы категорически против свалки в Искитиме и Бердске. Я не понимаю организацию полигона без решения вопросов переработки и утилизации. В старом виде полигоны, которые пересыпаются земляным настом, нас не устраивают. Никакой завод не решит проблему грамотной утилизации и экологической защиты данного населённого пункта, если само население в нем принимать участие не будет. А это будет возможно только тогда, когда одни и те же вопросы будут одинаково трактоваться, будет сформирована экологическая культура населения, — обозначил позицию администрации и городского совета депутатов глава города Бердска Евгений Шестернин.

В пресс-службе администрации города Бердска отметили, что администрация запросила проект строительства полигона у предприятия «Полигон» и администрации Искитима. Директор предприятия Денис Шалдов уточнил, что проект находится в стадии разработки, и не прошел ни экологические, ни государственные экспертизы, существует пока только техническое задание.

Земля в Искитиме была выдана для строительства гаража, но у собственника появились планы по строительству полигона ТКО мощностью 200 000 тонн. У депутатов возникли вопросы по поводу технического задания на строительство полигона мощностью 200 тыс. тонн, тогда как в территориальной схеме обращения с отходами установлено 120 тыс., и почему Министерство ЖКХ НСО передало именно этот участок для строительства полигона. Вячеслав Власов предложил директору “Полигона” предоставить первичную документацию, чтобы рабочая группа предметно знала, на каком этапе находится разработка проекта.

Евгений Шестернин еще раз отметил, что обсуждать нужно не гипотетическое строительство полигона, а конкретные вопросы.

— Не нужно вводить в заблуждение себя и жителей Бердска. Всем нужно знать — будет это свалка или вы собираетесь строить полигон с мусороперерабатывающим комплексом? Если нет ответа и соответствующих документов, то нужно обсуждать актуальные проблемы и находить ответы на вопросы, которые волнуют сегодня жителей, — подчеркнул глава города Бердска.

В результате работы было принято решение представителям рабочей группы выехать к месту предполагаемого строительства полигона в Искитимский район и оценить ситуацию, изучить существующие документы. А также направить письменное обращение от рабочей группы в адрес ООО «Полигон» с запросом разъяснений стадий развития предполагаемого проекта по строительству полигона ТКО, возможности организации и проведения слушаний для берчан по данному вопросу.

Фото пресс-службы администрации города Бердска