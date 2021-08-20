Мэр Новосибирска разрешил НГУ использовать землю для строительства новых корпусов

Три новых корпуса НГУ будут построены до 2023 года. Постановления «О предоставлении федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка и объектов капитального строительства подписаны главой городской администрации Анатолием Локтем. Речь идет о земельных участках общей площадью более 44 тыс кв. м, расположенных в границах ул. Пирогова – проспект Академика Коптюга.

Напомним, что 5 марта в ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина в Новосибирский госуниверситет было одобрено строительство кампуса, включающего в себя новые корпуса и общежития с досуговым центром. В ходе координационного совета выяснилось, что дополнительные общежития будут строить за счет частно-государственного партнерства. 17 августа на заседании правительства премьер заявил, что из почти 30 заявок, которые поступили от регионов на создание университетских кампусов, к сегодняшнему дню отобраны лучшие восемь. Они готовы к началу реализации уже в этом году. По его словам, в ближайшие годы кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. Три кампуса — в Новосибирске, Томске и Москве — уже обеспечены финансированием.

Мастер-план предусматривает более комфортные места для проживания, новые научно-образовательные пространства и модернизацию инфраструктуры. Территория университета будет развиваться как уникальный «кампус-парк», где учеба и исследовательская деятельность могут сочетаться с отдыхом на свежем воздухе и разнообразным досугом. В рамках мастер-плана планируется увеличить жилой фонд почти в 2 раза до 9 660 мест. За счет реконструкции и нового строительства обновится 72% жилых пространств. При этом учтены требования достопримечательного места и взят ориентир на создание масштабной человеческой среды.

Распределенная застройка и мероприятия по лесовосстановлению позволят сохранить главную ценность кампуса — лес. Специалисты КБ «Стрелка» совместно с местными экологами и дендрологами уже провели исследование природных особенностей территории и предложили решения для оздоровления знаменитых лесов НГУ. Жилые, научно-образовательные, общественные объекты и зоны для отдыха в лесу будут объединены «зеленым прогулочным кольцом» и благоустроенными общественными пространствами. Это решение позволит наладить связь территории университета с Академгородком. Транспортная стратегия предполагает создание кампуса «без машин» с фокусом на развитие экологичного университетского транспорта, городского общественного транспорта и восстановление велопешеходной сети, утраченной в 90-е годы.