Рекламодателям

Банк «Открытие» вернет предприятиям малого и среднего бизнеса комиссию за операции в Системе быстрых платежей

  • 20/08/2021, 12:34
В рамках государственной программы оказания дополнительной поддержки бизнесу, банк «Открытие» будет возвращать компаниям малого и среднего бизнеса комиссии за операции в рамках Системы быстрых платежей, совершенные с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Новости компанийВозврат комиссии будет осуществляться автоматически, за каждый месяц в период действия программы. Получить такую компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка.

Подключиться к сервису приема платежей через СБП просто: достаточно дистанционно подать заявку на сайте банка, позвонить на горячую линию или обратиться в офис банка в своем городе или регионе. Сотрудники банка помогут определить оптимальный вариант подключения предприятия к Системе быстрых платежей.

«Мы видим, как платежи по QR-кодам набирают свою популярность. Моментальное перечисление средств и низкие тарифы, позволяют предприятиям все больше и больше выбирать такой способ расчетов со своими покупателями. И сейчас, при поддержке государства,  мы рады предложить своим клиентам еще более выгодные условия» — отметил начальник управления продаж департамента эквайринга банка «Открытие» (ПАО) Виталий Брикунов.

Система быстрых платежей работает с использованием QR-кодов. Для оплаты необходимо приложение любого банка, подключенного к СБП. Стандартная комиссия составляет 0,4% или 0,7%, в зависимости от вида деятельности предприятия. В период программы господдержки малого и среднего бизнеса эти комиссии будут полностью возвращаться предприятиям.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Фото предоставлено пресс-службой банка

281

Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы система быстрых платежей банки Банк Открытие


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

У сибиряков стало больше вопросов к брокерам

17/08/2021, 12:02

В Сибири за полгода ввели на треть больше жилья

17/08/2021, 09:51

«Сибсети» вложат более 550 млн рублей в развитие инфраструктуры и сервиса

16/08/2021, 13:11

Актуальный разговор

Актуальный разговор

«Хотелось бы, чтобы власть работала на результат, а не на «поговорить»

Все материалы
Лента новостей

Мэр Новосибирска разрешил НГУ использовать землю для строительства новых корпусов

20/08/2021, 12:25

Наталья Зубарева: Я не понимаю тех врачей, которые варятся в собственном соку

20/08/2021, 12:15

Водителям «указали место» на Вокзальной магистрали

20/08/2021, 09:07

Глава Искитимского района остаётся под домашним арестом

19/08/2021, 18:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Новости компаний

Клиенты ВТБ на 20% увеличили спрос на пакеты услуг для бизнеса

19/08/2021, 16:24

Карта «Прибыль» Уралсиба вновь вошла в Топ-3 лучших доходных карт

19/08/2021, 10:06

Председателю Правления Банка Акцепт объявлена Благодарность Президента России!

18/08/2021, 18:27

ВТБ проведет для клиентов экспертизу международных контрактов

18/08/2021, 17:14

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Глава Искитимского района остаётся под домашним арестом

100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса

Блеф или начало нового витка борьбы за новосибирский рынок утилизации мусора?

В России могут ввести лекарственные страховки

Академгородок предлагают выделить в отдельный район города

Финансы

Новости Новосибирска

«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

ВТБ решил продлить льготную ипотеку до конца 2023 года

«Фондовый рынок похож на американские горки, но инвесторы на него все равно приходят»

Банки начали сдавать информацию для упрощенных вычетов по НДФЛ в налоговую

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

Политика

Новости Новосибирской области

Глава Искитимского района остаётся под домашним арестом

Где могут всплыть данные подписавшихся за отставку мэра?

Реально ли вернуть прежний пенсионный возраст?

Округа-лидеры, активность агитации и вскрытие конвертов феном

Облизбирком не может оценить причастность бердских кандидатов к «экстремистам»

Недвижимость

Новости Новосибирска

«Цифра» для застройщиков

В Новосибирске спрос на машино-места за год вырос на 35%

Три новые территории развития появятся в Новосибирской области

Застройщик поможет дольщикам за землю на берегу Оби

В Пашино появится новый крупный жилой комплекс

Технологии

Новости Новосибирска

«Цифра» для застройщиков

Проект водородной заправки разрабатывают ученые СО РАН

Компания РАТМ Холдинг стала резидентом Сколково

Внимание серьёзных IT-компаний «Технопрому» не грозит

Шойгу в Новосибирске проверил тяжелый беспилотник «Охотник»

Телекоммуникации

Новости компаний

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Агропром

Новости Новосибирска

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

Транспорт

Новости Новосибирска

Marussia на «Технопроме» не будет

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

В Новосибирске представили новое поколение грузовиков MAN

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости Новосибирской области

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Общество

Новости Новосибирска

Мэр Новосибирска разрешил НГУ использовать землю для строительства новых корпусов

Водителям «указали место» на Вокзальной магистрали

Минус ещё одна газовая заправка в Новосибирске

Новый учебный год в Новосибирске стартует в очном формате

Для мусорного полигона между Кольцово и Академгородком подготовят программу рекультивации

Стиль жизни

Новости Новосибирска

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

×
Наверх в Новости Новосибирска