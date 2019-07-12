Мэр Новосибирска утвердил нового заместителя

Теперь уже бывший глава Ленинского района Олег Клемешов официально утверждён вице-мэром Новосибирска. Соответствующий приказ подписал глава города Анатолий Локоть. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети.

По словам Анатолия Локтя, к своим обязанностям в качестве заместителя мэра Олег Клемешов приступит со следующей недели 15 июля. Исполнять обязанности главы Ленинского района начнёт первый замглавы Александр Гриб, в сферу ответственности которого входили отделы по жилищным вопросам, энергетики и ЖКХ, архитектуры и строительства, благоустройства, озеленения и транспорта.

Напомним, что пост вице-мэра, курирующего департаменты энергетики и ЖКХ, транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы, стал вакантным после ухода по собственному желанию Данияра Сафиуллина. Последний в настоящее время намерен побороться за пост мэра Новосибирска. Он выдвинут кандидатом от партии «Родина», в то время, как его теперь уже бывший руководитель также выдвинут кандидатом от КПРФ.

Фото с сайта администрации Ленинского района Новосибирска