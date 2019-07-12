Руководитель «Индустриального парка «Кировский» задолжал работникам более 4 млн рублей

Заместитель прокурора Кировского района г. Новосибирска Павел Недоступ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «Индустриальный парк «Кировский», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Отмечается, что основанием возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.

— Установлено, что несмотря на имеющуюся задолженность по выплате заработной платы перед сотрудниками организации руководитель ООО «Индустриальный парк «Кировский» выдавал денежные средства подотчетным лицам, осуществлял расчеты с поставщиками и подрядчиками общества, направлял деньги на иные цели, не связанные с оплатой труда работников, — говорится в сообщении.

Руководитель юридического лица задержал выплату заработной платы 57 работникам на сумму более 4 млн. рублей.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья Кировского судебного района г. Новосибирска.

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