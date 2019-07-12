Пять новосибирских организаций получат муниципальные субсидии

В Новосибирске подведены итоги конкурса среди промышленных предприятий и организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками на предоставление субсидий, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Заявки на участие в конкурсе подали 8 организаций.

Победителями конкурса признаны 5 организаций: АО «НМЗ «Искра», АО «СКТБ «Катализатор», ООО «МБС-Технология», ООО «Новосибирский научно-технический центр», ООО «Центр коммуникативных решений».

Общая сумма субсидий этим организациям составляет 9,5 млн рублей. Субсидии предоставляются для возмещения части затрат организаций на приобретение нового основного технологического оборудования, проведение научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ, разработку и внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное производство, получение разрешительных документов, уплату процентов по банковским кредитам, аккредитивам и займам, затрат, связанных с изменением валютных курсов.

Фото: Ростислав Нетисов