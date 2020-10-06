Мэр ответит за «шестерку»

По мнению депутатов, один из вопросов, который необходимо рассмотреть в связи с этой реформой — оптимизация мэрии Новосибирска.

— Этот вопрос поднимался и депутатами, и кандидатами в депутаты во время избирательной кампании, — говорит председатель комиссии горсовета Андрей Гудовский. — При бывшем мэре было принято решение, которое позволило сэкономить миллионы рублей, когда была изменена система управления в городском округе и из трех районных администраций была сформирована одна. Сегодня (это будем обсуждать с депутатами) у нас есть дублирующие функции, ненужные департаменты, управления.

Его коллега по комиссии, независимый депутат Ростислав Антонов, избранный на территории Железнодорожного района в Центральном округе, также положительно оценивает принятое ранее решение об оптимизации

— Ничего плохого в объединении трех районов в один округ нет, — говорит депутат в комментарии редакции. — Это позволило снизить расходы на содержание администрации. Сейчас, согласно бюджету года, в среднем на район уходят 150 млн рублей в год, а на данный округ — 250 млн. Но нет предела совершенству, можно еще сократить. Большой разницы никто не заметил. Жалоб, что нет районной администрации, мне ни одной не поступило. Думаю, что если закрыть еще половину администраций, то жители также не заметят.

В то же время жители другого района в составе округа — Заельцовского — демонстрируют другие настроения, о чем редакции сообщил избранный депутатом на территории района Игорь Украинцев.

— Объединение Заельцовского района с Центральным и Железнодорожным встречало реакцию негативную, — говорит Украинцев. — К нам шли наказы: вернуть Заельцовскую администрацию, вернуть району статус отдельного. Эта пресловутая оптимизация ничего хорошего для жителей не принесла. Фактически КПД сотрудников администрации ЦО резко снизился в отношении людей.

По мнению депутата, администрации необходимо не только сохранить, но и укрепить, передав им ряд полномочий с муниципального уровня.

— Полномочия в районной администрации по вопросам благоустройства, озеленения, содержания дорог должны перераспределяться из мэрии: на земле, ближе к людям ситуация видится значительно лучше, — говорит Украинцев. — Поэтому в районы нужно спускать полномочия многих департаментов мэрии, какие-то департаменты вообще убирать, например департамент промышленности, который непонятно чем занимается. Туда же вниз нужно перераспределять функции и других департаментов в сфере культуры, спорта, департамент транспорта на Фрунзе. Это будет настоящая административная реформа.

Напомним, что одно из последних перераспределений полномочий структурных подразделений мэрии произошло в ноябре 2019 года. Во-первых, комитет по рекламе и информации из-под юрисдикции департамента промышленности, предпринимательства и инноваций перешел в «епархию» департамента строительства и архитектуры. Во-вторых, в ведение строительного департамента также передали управление по жилищным вопросам, потерявшее самостоятельность. В-третьих, у строительного департамента в пользу департамента по социальной политике забрали функции по администрированию обеспечения жильем льготников. В-четвертых, к полномочиям департамента культуры, спорта и молодежной политики добавили зеленые зоны на территории Новосибирска. Наконец, последние изменения касаются департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе, который объединили с комитетом по взаимодействию с административными органами. При этом, как отмечал на ноябрьской сессии Анатолий Локоть, штатная численность мэрии не изменилась.

Фото горсовета Новосибирска