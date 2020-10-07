Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ на уровне «B2»

— Подтверждение рейтинга банка на уровне «В2» с позитивным прогнозом отражает высокий уровень капитала и ликвидности банка, его устойчивую операционную выручку, — отметило рейтинговое агентство.

Ранее, в июле 2020 года, российское агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка с прогнозом «Стабильный», что было обусловлено, по мнению аналитиков агентства, адекватной оценкой достаточности капитала банка, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности, при удовлетворительной оценке бизнес-профиля.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Фото: пресс-служба банка