В ИНГГ СО РАН определили связь землетрясений от солнечной активности

Ученые лаборатории (обсерватории) солнечно-земной физики ИНГГ СО РАН показали взаимосвязь между космическими лучами, солнечной активностью и сильными землетрясениями, сообщили в пресс-службе института.

Космические лучи представляют собой поток заряженных частиц – в основном, протонов. Они подвержены воздействию межпланетного магнитного поля и солнечного ветра, и практически мгновенно реагируют на любые изменения их параметров – в частности, из-за взрывов на Солнце.

– Таким образом, информация о процессах на Солнце и в межпланетной среде передается нам через модуляцию фона космического излучения, – говорит ведущий научный сотрудник лаборатории (обсерватории) солнечно-земной физики ИНГГ СО РАН, д.ф.-м.н. Валерий Янчуковский.

В связи с этим, специалисты ИНГГ СО РАН решили соотнести, как связаны интенсивность космических лучей, солнечная активность и количество сильных землетрясений.

Ученые проанализировали информацию, полученную за пять 11-летних циклов солнечной активности – то есть, с конца 1960-х годов до наших дней. Исследователи сопоставили данные мировой сети станций космических лучей, а также результаты непрерывных наблюдений на обсерватории «Новосибирск» с результатами статистической обработки значимых землетрясений (с магнитудой более 6).

По итогам работы ученые выявили, что увеличение числа сильных землетрясений на планете происходит на фазе спада солнечной активности, когда имеет место усиление потоков заряженных частиц из высокоширотных корональных дыр на Солнце, а также в минимуме солнечной активности, когда интенсивность галактических космических лучей достигает максимальных значений.

Текст предоставлен пресс-службой ИНГГ СО РАН

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