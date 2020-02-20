Мэр пообещал защитить зелёные зоны от застройки

Взять на учёт все зелёные зоны города – такую задачу поставил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть перед новым структурным подразделением мэрии – управлением по благоустройству общественных пространств. По словам главы Новосибирска, строительство на этих участках будет невозможным, что позволит не потерять ни одного квадратного метра зелёных зон, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Два основных направления, которыми займётся управление по благоустройству общественных пространств, – городские леса и зелёные зоны: скверы, парки, аллеи. Задача номер один – это учёт, кадастрирование всех зелёных зон города. Средства на эти цели заложены в бюджете. Никакого строительства на данных территориях не будет. За два года проведём мониторинг, кадастрирование всех зелёных зон, и затем они будут внесены в генплан специальным постановлением мэра о лесоустройстве. Таким образом, мы берём на себя обязательства не потерять ни одного квадратного метра зелёных зон, — отметил мэр Анатолий Локоть.

В мэрии напомнили, что управление по благоустройству общественных пространств заработало с 2020 года в структуре департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии и стало, таким образом, его четвёртой отраслью.

— Необходимость создания нового органа заключалась в том, что в последние годы зелёные территории находились в ведении разных структурных подразделений мэрии. Так, скверы, бульвары и городские леса обслуживались отделом озеленения в структуре ГУБО и учреждением МКУ «Горзеленхоз», а парки культуры и отдыха курировались управлением культуры внутри профильного департамента. В результате такого разобщения возникали проблемы функционирования этих территорий. Так, в парках был сделан «культурный» уклон в ущерб уходу за зелёными насаждениями, а в скверах, наоборот, занимались исключительно растениями и уборкой территории, не уделяя внимания вопросам функционирования этих территорий в системе городских общественных пространств. Кроме того, отсутствовала единая идеология в системе озеленения города, не было единых подходов и принципов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо задач, обозначенных мэром Новосибирска, уже в этом году новое управление приступит к реализации проекта «Затулинский дисперсный парк». Летом здесь начнутся строительно-монтажные работы. В Нарымском сквере планируется установить детскую площадку на месте старой – проект уже готов, его предстоит согласовать с жителями Новосибирска. В сквере за Новосибирским академическим театром оперы и балета предстоит выложить новые дорожки, установить лавочки и малые архитектурные формы.

Одна из важных задач – завершение благоустройства Монумента Славы. Здесь запланированы ремонтно-реставрационные работы мемориальных элементов, расположенных в сквере Славы, и озеленение территории.

Фото: Евгения Серёгина