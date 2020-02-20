Минтруда и соцразвития региона проводит проверку в Новосибирском доме ветеранов

Региональное министерство труда и социального развития совместно с прокуратурой Новосибирской области и заинтересованными контрольно-надзорными органами — управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области – проводит выездные проверки в учреждении ГАУ НСО стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» по обращению некоммерческой организации в части проверки достоверности фактов нарушения прав и условий проживания пожилых граждан в стационарном учреждении, опубликованных в СМИ, сообщили в региональном минсоцразвития.

— Министерством по инициативе работодателя расторгнут контракт с руководителем Новосибирского дома ветеранов. В настоящее время в стационарном учреждении специалисты министерства проводят личные приемы и консультируют проживающих граждан по имеющимся вопросам. Проводятся мероприятия по обеспечению благоприятного морально-психологического климата в учреждении, а также решаются организационно-штатные вопросы. Усилен контроль качества оказания услуг проживающим гражданам в соответствии с установленными стандартами. Проводится дополнительная санитарно-гигиеническая обработка. Организуются встречи с социальными партнерами стационарного учреждения, волонтерскими и добровольческими организациями с целью обсуждения вопросов сотрудничества, — говорится в сообщении.

Позже министерством труда и социального развития региона было распространено по СМИ официальное обращение Общественного совета о ситуации в Новосибирском доме ветеранов, где заместитель председателя организации Юрий Лесневский выражает свою позицию к публикациям в СМИ. Приводим письмо полностью:

— По поводу сложившейся ситуации в государственном автономном учреждении Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» хочу пояснить.

Считаю необходимым отметить, что в настоящее время проводится проверка достоверности фактов, изложенных в средствах массовой информации.

Общественные организации Новосибирской области находятся в курсе проводимой проверки, результаты ее будут рассмотрены на ближайшем заседании Общественного совета при министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Общественный совет при министерстве труда и социального развития Новосибирской области рассматривает сложившуюся ситуацию как требующую повышенного внимания. Вместе с тем до получения и рассмотрения всех результатов проверки считаю преждевременным нагнетание обстановки в средствах массовой информации.

Фото: pixabay.com, автор- sabinevanerp