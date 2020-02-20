Минфин РФ морально навредил экс-губернатору более чем на 3 млн. рублей

В суде Октябрьского района под председательством судьи Анны Поздняковой состоялось предварительное рассмотрение дела по иску экс-губернатора области Василия Юрченко к Министерству финансов РФ в лице управления регионального казначейства. Истец требует от ответчика возместить моральный ущерб, который понёс во время расследования ранее возбуждённого в 2014 году в его отношении уголовного дела по факту превышения судебных полномочий. Напомним, что изначально, по версии следствия, имел место факт незаконной передачи земельного участка в Ордынском районе из категории земель обороны в категорию земель сельхозназначения. Однако в феврале 2017 года региональные СМИ со ссылкой на собственные источники в следственных структурах сообщили о прекращении расследования и закрытии уголовного дела.

В конце января 2020 года, по информации суда Октябрьского района, экс-губернатор подал два иска о компенсации морального ущерба (3,3 млн рублей) и имущественного ущерба в виде расходов на адвокатские услуги (4,2 млн рублей). Как сообщили Infopro54 в пресс-службе суда, имущественный иск отклонён, поскольку был подан не в ту судебную инстанцию.

В рамках рассмотрения по имущественному иску в ходе предварительного заседания стороны заявили свои ходатайства. В частности, представитель истца Алина Новикова ходатайствовала о приобщении копий материалов уголовного дела.

— Оригиналы дела находятся в Центральном суде, — сообщила Новикова. — При необходимости можно их истребовать. Также прошу приобщить копию обращений и ответов на них, которые имеются в надзорном производстве в управлении Генпрокуратуры РФ по СФО. Прошу полностью истребовать надзорное дело в Генпрокуратуре.

Кроме этого, сторона истца ходатайствовала и о приобщении к исковому заявлению копии обращения теперь уже экс-главы Ордынского района Павла Иваровского и материалов надзорного производства по данному обращению.

В свою очередь, сторона ответчика заявила ходатайство о привлечении к процессу следователя СУ СК, который вел дело.

— Также у нас есть ходатайство об истребовании постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Юрченко по составу преступления, возбуждённого по части 2 статьи 286 УК РФ, — заявила представитель ответчика.

Суд удовлетворил все заявленные ходатайства.

Представители обеих сторон от комментариев отказываются. Следующее заседание с началом рассмотрения иска состоится в середине марта.

Напомним, что после отставки в 2014 году Василия Юрченко с поста губернатора области президентом РФ в отношении него, помимо указанного, были возбуждены ещё два уголовных дела. Одно из них также связано с превышением служебных полномочий. В октябре 2017 года Центральный районный суд Новосибирска признал Василия Юрченко виновным в незаконной отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина и назначил условное наказание в виде трёх лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, связанные с осуществлением функций представителя власти. Вначале экс-губернатору инкриминировали причинение ущерба региональному бюджету в размере 18 млн рублей. В ходе судебного рассмотрения дела ущерб был снижен до 135 тысяч рублей. Добиться отмены приговора адвокатам Юрченко не удалось, и в марте 2018 года он вступил в законную силу. Другое уголовное дело, возбуждённое по статье «Халатность», ещё на начальном этапе судебного рассмотрения было обжаловано защитой экс-губернатора.

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