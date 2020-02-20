Минфин РФ морально навредил экс-губернатору более чем на 3 млн. рублей

В суде Октябрьского района под председательством судьи Анны Поздняковой состоялось предварительное рассмотрение дела по иску экс-губернатора области Василия Юрченко к Министерству финансов РФ в лице управления регионального казначейства. Истец требует от ответчика возместить моральный ущерб, который понёс во время расследования ранее возбуждённого в 2014 году в его отношении уголовного дела по факту превышения судебных полномочий. Напомним, что изначально, по версии следствия, имел место факт незаконной передачи земельного участка в Ордынском районе из категории земель обороны в категорию земель сельхозназначения. Однако в феврале 2017 года региональные СМИ со ссылкой на собственные источники в следственных структурах сообщили о прекращении расследования и закрытии уголовного дела.
В конце января 2020 года, по информации суда Октябрьского района, экс-губернатор подал два иска о компенсации морального ущерба (3,3 млн рублей) и имущественного ущерба в виде расходов на адвокатские услуги (4,2 млн рублей). Как сообщили Infopro54 в пресс-службе суда, имущественный иск отклонён, поскольку был подан не в ту судебную инстанцию.
В рамках рассмотрения по имущественному иску в ходе предварительного заседания стороны заявили свои ходатайства. В частности, представитель истца Алина Новикова ходатайствовала о приобщении копий материалов уголовного дела.
— Оригиналы дела находятся в Центральном суде, — сообщила Новикова. — При необходимости можно их истребовать. Также прошу приобщить копию обращений и ответов на них, которые имеются в надзорном производстве в управлении Генпрокуратуры РФ по СФО. Прошу полностью истребовать надзорное дело в Генпрокуратуре.
Кроме этого, сторона истца ходатайствовала и о приобщении к исковому заявлению копии обращения теперь уже экс-главы Ордынского района Павла Иваровского и материалов надзорного производства по данному обращению.
В свою очередь, сторона ответчика заявила ходатайство о привлечении к процессу следователя СУ СК, который вел дело.
— Также у нас есть ходатайство об истребовании постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Юрченко по составу преступления, возбуждённого по части 2 статьи 286 УК РФ, — заявила представитель ответчика.
Суд удовлетворил все заявленные ходатайства.
Представители обеих сторон от комментариев отказываются. Следующее заседание с началом рассмотрения иска состоится в середине марта.
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