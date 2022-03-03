Mercedes-Benz приостановит поставки и производство автомобилей в России

Компания Mercedes-Benz приостановит производство автомобилей на заводе в Подмосковье, а также поставки легковых и малотоннажных машин на российский рынок, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя компании.

— «Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления, — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что компания «Toyota» приостановит производство автомобилей из-за нарушения цепочки поставок. Вместе с этим японская компания прекратит ввоз автомобилей в Россию.

Об остановке поставок и производства автомобилей на фоне ситуации с Украиной также заявили General Motors, Volvo, Mitsubishi, Harley-Davidson, Ford, BMW и Jaguar Land Rover, Mazda. Ряд брендов также остановили сборку своих автомобилей в России.