В АО «РЭС» подведены итоги выполнения ремонтной программы за 2021 год

Всего в зоне ответственности системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области находится более 53 тысяч км воздушных и кабельных линий 0,4-110 кВ, а также порядка 14 тысяч подстанций и распределительных пунктов различных классов напряжения.

В 2021 году энергетики провели ремонт около 2000 км линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, и 888 электрических подстанций всех классов напряжения. На выполнение ремонтной программы 2021 года АО «РЭС» направило порядка 676 млн рублей, что на 7% превышает уровень прошлого года.

Также по итогам года компании удалось выполнить все показатели целевых программ, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования, в т.ч.:

обновить 15,25 км грозотроса в рамках капитального ремонта ВЛ 35-110 кВ;

провести замену 1477 полимерных изоляторов ВЛ на стеклянные;

заменить 1581 единицу опорно-стержневой изоляции на полимерную на подстанциях;

установить 406 ограничителей перенапряжения вместо вентильных разрядников.

Кроме того, в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов бригадами АО «РЭС» за 2021 год выполнена расчистка просек воздушных линий электропередачи всех классов напряжения и вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП, на территории около 2,5 га.

В целом, за последние годы предприятие существенно увеличило объемы ремонтной программы. На 2022 год планы у энергетиков не менее масштабные – АО «РЭС» проведет капитальный ремонт более чем 800 подстанций, около 1500 км ЛЭП и других объектов энергетики на общую сумму около 700 млн рублей. Весь комплекс предусмотренных мероприятий позволит обеспечить надлежащее техническое состояние электрических сетей, исправность оборудования и его эффективную эксплуатацию, что, в конечном итоге, положительно скажется на надёжности электроснабжения потребителей региона.