Всемирный банк остановил в России все свои программы

Всемирный банк (ВБ) заявил, что остановил все свои программы в России и в Белоруссии в связи с «враждебными действиями против украинского народа. В заявлении ВБ подчеркивается, что банк и так не одобрял никаких кредитов и инвестиций для России с 2014 года, для Белоруссии — с 2020.

— Группа Всемирного банка не одобряла никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года. Также с середины 2020 года не было одобрено новых кредитов для Белоруссии. С началом российского вторжения на Украину и враждебных действий против украинского народа группа Всемирного банка немедленно остановила все свои программы в России и Белоруссии, — цитирует заявление «РИА Новости».

Ранее стало известно, что ВБ собирается предоставить Украине пакет финансовой помощи в размере $3 млрд, а Международный валютный фонд (МВФ) изучает просьбу страны о предоставлении экстренного финансирования.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. За это ряд стран ввел в отношении нее санкции, Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия страны и требующую немедленного их прекращения.