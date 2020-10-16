Мэрия должна за счет новых плательщиков УСН собрать около 1 млрд рублей

— В следующем году, по нашим расчетам, мы должны были получить в бюджет от единого налога на вмененный доход (ЕНВД) примерно 1,3 млрд рублей. В связи с изменением федерального законодательства, вмененка отменяется и предполагается, что все компании малого и среднего бизнеса, которые ранее на ней работали, перейдут на упрощенную систему налогообложения (УСН), — напомнил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— 3%, по нашим оценкам, это около 360 млн рублей. Предполагается, что оставшуюся часть мы компенсируем за счет перехода в УСН тех предпринимателей, которые раньше работали по ЕНВД. Пока у нас особого оптимизма на этот счет нет, — констатирует мэр. — Я дал поручение департаменту просчитать ситуацию. Тема очень болезненная. Пока четкого понимания как мы будем закрывать эту финансовую дыру (около 1 млрд рублей) в 2021 году у нас нет. Надеемся, что удастся договориться с областным бюджетом.

На заседании правительства области на этой неделе рассматривались поправки в региональное законодательство, согласно которым городские округа с 2021 года будут получать не 10%, а 13% от собранного УСН. Таким образом область планирует компенсировать нижестоящему бюджету выпадающие доходы.

Локоть подчеркнул, что этот вопрос придется решать очень быстро, так как в муниципалитете началось формирование бюджета на 2021 год, где необходимо учесть все эти моменты.

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