Как бюджет будет возмещать муниципалам потерю ЕНВД

В правительстве Новосибирской области озвучили предстоящие изменения законодательства, касающиеся регулирования межбюджетных отношений между областью и муниципалитетами. Как сообщил в своем докладе глава регионального минфина Виталий Голубенко, данные изменения большей частью связаны с прекращением действия в 2021 году налогового режима единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Местным бюджетам придется компенсировать выпадающие при этом доходы. В частности, по словам министра, законопроектом предложено увеличить единые нормативы отчисления по упрощенной системе налогообложения (УСН) для муниципальных районов до 40% (сейчас 30%), городских округов до 13% (10%).

— Один к одному компенсировать выпадающие доходы по ЕНВД за счет этих решений нам не удалось. Среди муниципальных районов есть Новосибирский район, где «вмененщиков» было намного меньше, чем «упрощенщиков», как и в Новосибирске, — сообщает Виталий Голубенко. — При установлении новых нормативов Новосибирский район и Новосибирск получают расчетно избыточные ресурсы. Мы нашли золотую середину в виде дополнительных 10% для муниципальных районов и 3% для городских округов. Оставшуюся часть компенсируем за счет увеличения субсидии на сбалансированность районам и округам, которым не удастся компенсировать через дополнительные нормативы по «упрощенке» выпадающие доходы по ЕНВД.

В Новосибирске к таким изменениям пока не готовы. Об этом заявил мэр областного центра Анатолий Локоть.

— Выпадающие доходы с отменой вмененного налога для Новосибирска составят 1,3 млрд рублей, 300 млн рублей городу компенсируют (3%), — говорит мэр. — Оставшийся 1 млрд, я так понимаю, нам будут закрывать какими-то субсидиями, какими-то дотациями. Миллиард — очень много для нашего бюджета. Я просил бы нам, бестолковым, объяснить, как надо управлять финансами, как их привлекать и выводить бизнес на «упрощенку». Пока не получается, честно говорю. Я буду обращаться и к губернатору. Мы в непростой ситуации, которая складывается после последних выборов. И при формировании такого несбалансированного бюджета на следующий год нам будет крайне тяжело работать.

Министр в ответ заявил, что с отменой ЕНВД выпадающие доходы Новосибирска составят всего 353 млн рублей.

— У вас часть нормативов по «упрощенке» уже есть, — пояснил Виталий Голубенко главе города. — Исходя из характера экономической деятельности, плательщики вмененного дохода в большинстве своем могут переходить на «упрощенку».

Напомним, что решение о снятии ограничений действия нормативов по налогам, взимаемым на территориях муниципалитетов по упрощенной системе налогообложения, было принято заксобранием Новосибирской области в конце прошлого года. эти нормативы были установлены для муниципалитетов сроком до 2021 года.

Фото пресс-службы правительства области