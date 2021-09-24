Рекламодателям

Мэрия ищет инвесторов для «Сибирского кольца»

  • 24/09/2021, 10:33
Автор:
Новости Новосибирска
...и спортивных объектов, которые планируется построить вокруг гоночной трассы.

Муниципалитет ищет потенциальных инвесторов для обустройства буферной территории между сектором жилой застройки и будущим центром мотоспорта рядом сТЭЦ-5 в Октябрьском районе. Проект центра был представлен главе города в рамках выездного совещания.

Обустройство территории под авто- и мотоспорт здесь планировалось изначально. Такие планы озвучивали представители компании ООО «Сибирское кольцо», арендовавшей участок площадью более 100 га. Эти планы так и не были реализованы. Однако площадку успели облюбовать любители активного отдыха, устраивающие здесь спортивные заезды.

Поэтому в 2020 году мэр принял решение о возврате этой территории в муниципалитет, рассказывает вице-мэр Анна Терешкова. Жители Новосибирска очень любят технические виды спорта. Мы хотим здесь сделать большой и шумный спортивный комплекс. Так как это место было сохранено, архитекторы вместе со спортсменами федерации мотоспорта разработали концепцию, которую презентовали мэру, чтобы приступить к реализации проекта. Проект достаточно емкий денежно, скорее всего, будем искать взаимодействие с инвесторами, заходить в какое-то ГЧП для того, чтобы буферные территории, которые будут отделять эту территорию от жилой застройки, стали щитами, чтобы до жителей не доходил шум.

Согласно концепции проекта «Сибирское кольцо», авто- и мотолюбители будут кататься в центре спортивной площадки. По бокам этой территории предполагается строительство иных спортивных объектов: бассейнов, кортов и так далее, которые, по замыслу авторов концепции, как раз и станут защитным экраном для прилегающих домов от шума гонщиков. По словам Терешковой, предварительная общая стоимость спортивного центра не менее 500 млн рублей. Муниципалитет не может позволить себе такую роскошь.

— Будем делать совещание в департаменте строительства, собирать всех застройщиков, инвесторов, показывать данный проект, чтобы найти форму, которая будет приемлема. Работаем с общественниками. У нас создана рабочая группа вместе с различными федерациями, занятыми в мотоспорте, с которыми этот проект согласован, — пояснила вице-мэр.

Она не исключает, что проектом могут заинтересоваться и застройщики, так как с появлением разнообразной спортивной инфраструктуры стоимость жилья в этом районе возрастет.

По информации мэрии Новосибирска, земельный участок площадью 1146459 кв. м в Октябрьском районе передан МБУ «Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта» для обустройства спортивных сооружений, где будут проходить тренировки и соревнования по техническим и экстремальным видам спорта. В частности, на площадке предполагается обустройство трасс для автомобильного, мотоциклетного, велосипедного спорта, скейтбординга и необходимых вспомогательных помещений.

Автогонщики-профессионалы ищут инвестора для трассы

Проектирование скоростной трассы «Сибирское кольцо» в Новосибирске началось в 2008 году, частично были проведены земельные работы. Предполагалось, что «Сибирское кольцо» будет включать в себя гоночное кольцо, трибуны, помещения для ремонта и обслуживания автомобилей (пит-боксы), пресс-центр, медицинский блок, вертолётную площадку, административное здание, а также трассы для дрэг-рейсинга, мотокросса и других технических видов спорта. Первые соревнования планировалось провести в июле 2015 года. Ориентировочный объем инвестиций в ценах 2008 года оценивался в 3 млрд рублей. Проект заморожен. В 2017 году представители Новосибирской федерации автомобильного спорта рассказали, что ищут инвесторов для поэтапной реализации проекта.

— Достаточно сделать асфальт на прямом участке — 1 тыс метров и шириной 16 метров, сделать парковочную площадку. Если сделать такую площадку, то на ней уже можно будет проводить drag-racing — «гонки на ускорение по прямой дистанции в 402 метра». Мы сможем, проводить соревнования по дрифту, по картингу и т.д. В таком формате необходимо около 150-200 млн руб вложений, в зависимости от инфраструктуры, которая будет на этом месте построена, — рассказывал на пресс-конференции президент Новосибирской федерации автомобильного спорта Армен Арутюнян.

В октябре 2020 года мэрия расторгла договор аренды с ООО «Сибирское кольцо». В декабре на пресс-конференции мэр сообщил, что муниципалитет ищет новые проекты, связанные с развитием технических видов спорта, на эту площадку. Он подчеркивал, что под жилую застройку эта территория не подходит так как находится в зоне отчуждения ТЭЦ-5.

Фото со страницы Анны Терешковой

274

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : спорт Мэрия инвестиции гоночная трасса


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

75 млн рублей вложила Технониколь в модернизацию завода каменной ваты в Кузбассе

21/09/2021, 17:08

Корпорация развития Енисейской Сибири и Межрегиональная ассоциация курьерских служб заключили соглашение о сотрудничестве

17/09/2021, 11:37

В Бурятии перед судом предстанут гражданин КНР и гендиректор ООО за контрабанду

10/09/2021, 11:27

Сибиряки стали реже жаловаться на банки

09/09/2021, 17:53

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Повестка устойчивого развития — это всерьез и надолго

Все материалы
Лента новостей

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

24/09/2021, 10:31

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

24/09/2021, 10:25

Как потратить миллиард на дороги?

24/09/2021, 09:24

Тайность голосования или техпрогресс?

24/09/2021, 09:13
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Ростелеком» в Сибири дал старт новому сезону учебных курсов по программе «Азбука интернета»

24/09/2021, 10:16

Банк Уралсиб снизил первоначальный взнос для ипотечных кредитов по двум документам до 20%

24/09/2021, 09:43

Как сибирякам защитить свои накопления от инфляции

23/09/2021, 10:40

Сибирские компании выбирают мобильный интернет «Ростелекома»

23/09/2021, 10:20

ВТБ запустил новый интернет-банк для предпринимателей

22/09/2021, 15:57

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Как потратить миллиард на дороги?

До конца года в Новосибирске появится научно-технологический парк

Новосибирская программа обращения с отходами катастрофически недофинансируется

В августе индекс деловой активности бизнеса возобновил рост

Первый полигон по «мусорной концессии» может появиться в Новосибирске в 2023 году

Финансы

Бизнес

В России подорожают макаронные изделия

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Как трансформируется банковская розница

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Политика

Новости Новосибирска

Тайность голосования или техпрогресс?

В горсовете Новосибирска определились с датой слушаний по процедуре отзыва мэра

Лидера фракции ЛДПР вытянули до вице-спикера горсовета

Доклад об электронном голосовании в повестку горсовета внесли «с «боем»

Горсовет: фракция ЛДПР пополнилась независимым депутатом

Недвижимость

Недвижимость

Новосибирская область не вошла в список регионов, где будут реализованы пилотные проекты КРТ

«Земельный» долг ушел за психологическую отметку в 4 млрд рублей

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Мена для застройщика вместо митинга общественников

Технологии

Новости Новосибирска

Выпускник НЭТИ запустил производство керамического покрытия для автомобилей

Созданный в НЭТИ беспилотный смартгрид вышел в промышленную эксплуатацию

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

Телекоммуникации

Новости компаний

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

Агропром

Новости Новосибирска

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Транспорт

Новости Новосибирска

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Выбран подрядчик для ремонта дорожного покрытия на Октябрьском мосту

Медицина

Новости Новосибирска

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости Новосибирской области

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Общество

Новости Новосибирска

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

Минэкономразвития Новосибирской области запустило публичную экспертизу порядка утилизации мусора в регионе

Какие районы Новосибирской области отстают по темпам вакцинации от COVID-19

В Новосибирске открылось первое в России мобильное колесо обозрения

За минувший сезон в Новосибирске отремонтировали 1,7 млн квадратных метров дорог

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска