Мэрия ищет инвесторов для «Сибирского кольца»

Муниципалитет ищет потенциальных инвесторов для обустройства буферной территории между сектором жилой застройки и будущим центром мотоспорта рядом сТЭЦ-5 в Октябрьском районе. Проект центра был представлен главе города в рамках выездного совещания.

Обустройство территории под авто- и мотоспорт здесь планировалось изначально. Такие планы озвучивали представители компании ООО «Сибирское кольцо», арендовавшей участок площадью более 100 га. Эти планы так и не были реализованы. Однако площадку успели облюбовать любители активного отдыха, устраивающие здесь спортивные заезды.

— Поэтому в 2020 году мэр принял решение о возврате этой территории в муниципалитет, — рассказывает вице-мэр Анна Терешкова. — Жители Новосибирска очень любят технические виды спорта. Мы хотим здесь сделать большой и шумный спортивный комплекс. Так как это место было сохранено, архитекторы вместе со спортсменами федерации мотоспорта разработали концепцию, которую презентовали мэру, чтобы приступить к реализации проекта. Проект достаточно емкий денежно, скорее всего, будем искать взаимодействие с инвесторами, заходить в какое-то ГЧП для того, чтобы буферные территории, которые будут отделять эту территорию от жилой застройки, стали щитами, чтобы до жителей не доходил шум.

Согласно концепции проекта «Сибирское кольцо», авто- и мотолюбители будут кататься в центре спортивной площадки. По бокам этой территории предполагается строительство иных спортивных объектов: бассейнов, кортов и так далее, которые, по замыслу авторов концепции, как раз и станут защитным экраном для прилегающих домов от шума гонщиков. По словам Терешковой, предварительная общая стоимость спортивного центра — не менее 500 млн рублей. Муниципалитет не может позволить себе такую роскошь.

— Будем делать совещание в департаменте строительства, собирать всех застройщиков, инвесторов, показывать данный проект, чтобы найти форму, которая будет приемлема. Работаем с общественниками. У нас создана рабочая группа вместе с различными федерациями, занятыми в мотоспорте, с которыми этот проект согласован, — пояснила вице-мэр.

Она не исключает, что проектом могут заинтересоваться и застройщики, так как с появлением разнообразной спортивной инфраструктуры стоимость жилья в этом районе возрастет.

По информации мэрии Новосибирска, земельный участок площадью 1146459 кв. м в Октябрьском районе передан МБУ «Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта» для обустройства спортивных сооружений, где будут проходить тренировки и соревнования по техническим и экстремальным видам спорта. В частности, на площадке предполагается обустройство трасс для автомобильного, мотоциклетного, велосипедного спорта, скейтбординга и необходимых вспомогательных помещений.

— Достаточно сделать асфальт на прямом участке — 1 тыс метров и шириной 16 метров, сделать парковочную площадку. Если сделать такую площадку, то на ней уже можно будет проводить drag-racing — «гонки на ускорение по прямой дистанции в 402 метра». Мы сможем, проводить соревнования по дрифту, по картингу и т.д. В таком формате необходимо около 150-200 млн руб вложений, в зависимости от инфраструктуры, которая будет на этом месте построена, — рассказывал на пресс-конференции президент Новосибирской федерации автомобильного спорта Армен Арутюнян.

Проектирование скоростной трассы «Сибирское кольцо» в Новосибирске началось в 2008 году, частично были проведены земельные работы. Предполагалось, что «Сибирское кольцо» будет включать в себя гоночное кольцо, трибуны, помещения для ремонта и обслуживания автомобилей (пит-боксы), пресс-центр, медицинский блок, вертолётную площадку, административное здание, а также трассы для дрэг-рейсинга, мотокросса и других технических видов спорта. Первые соревнования планировалось провести в июле 2015 года. Ориентировочный объем инвестиций в ценах 2008 года оценивался в 3 млрд рублей. Проект заморожен. В 2017 году представители Новосибирской федерации автомобильного спорта рассказали, что ищут инвесторов для поэтапной реализации проекта.

В октябре 2020 года мэрия расторгла договор аренды с ООО «Сибирское кольцо». В декабре на пресс-конференции мэр сообщил, что муниципалитет ищет новые проекты, связанные с развитием технических видов спорта, на эту площадку. Он подчеркивал, что под жилую застройку эта территория не подходит так как находится в зоне отчуждения ТЭЦ-5.