Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

По словам вице-премьера, возможность запуска городской электрички по примеру Московских центральных диаметров (МЦД) прорабатывается в восьми городах России.

— Мы этот опыт [создания МЦД] переносим и на всю страну. Сейчас отрабатываем возможность запустить полноценный городской транспорт на базе железной дороги в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе, — написал Хуснуллин. — Считаю железную дорогу перспективным видом городского транспорта, который приносит городу одни плюсы — его необходимо развивать и дальше!

Напомним, проект «Городская электричка» начал обсуждаться в Новосибирске в 2014 году.

В 2018-м региону не удалось включить его в нацпроект, поэтому его развивали за счет областного и городского бюджетов, а также ЗСЖД.

В мае этого года, в ответ на запрос Infopro54, в Минтрансе области сообщали, что в настоящее время рассматривается вариант реализации проекта «Городская железная дорога» в несколько этапов:

— организация движения дополнительных пригородных электропоездов по маршруту ст. Чик – ст. Мочище;

— строительство новых остановочных платформ о.п. «Спортивная», о.п. «Университет», о.п. «Обское море», о.п. «Пригородный простор», организация транспортно-пересадочных узлов и подвозящих маршрутов городского пассажирского транспорта;

— реконструкция пути ст. Иня-Восточная – о.п. «Нордмолл»; строительство третьего пути на участке ст. Обь – ст. Клещиха и новых остановочных платформ о.п. «Нордмолл», о.п. «Близкий», о.п. «Чистая слобода», о.п. «Клещиха», продление движения пригородных поездов до о.п. «Клещиха»;

— реконструкция существующего ж/д пути о.п. «Нордмолл» – ст. Пашино; строительство третьего пути на участке ст. Клещиха – ст. Чемская и строительство новых остановочных платформ о.п. «Пашино», о.п. «Чемской», а также продление движения пригородных поездов до ст. Чемская, ст. Пашино.

При этом оценить стоимость реализации всех проектов в ведомстве не смогли.

В правительстве региона не исключали, что на реализацию проекта городской электрички область попробует привлечь инфраструктурные кредиты.