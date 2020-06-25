Мэрия не может определиться в отношении к конституционному протесту

Организаторы митинга против поправок в Конституцию, который они запланировали провести на площадке около театра «Глобус» в день голосования, получили официальное письмо с запретом проводить мероприятие, подписанное мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Как следует из текста документа, глава города аргументирует запрет угрозой распространения коронавирусной инфекции, ссылаясь на соответствующие нормативно-правовые акты мэрии, областного и федерального правительств.

— В целях снижения распространения рисков новой коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением мэрии Новосибирска №1067 «О дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации» в период действия режима повышенной готовности согласование проведения публичных мероприятий <…>, в связи с необходимостью соблюдения требований, установленных федеральным законом №68-ФЗ <…>, федеральным законом №52-ФЗ, в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других жителей города Новосибирска не согласовано проведение вами митинга, запланированного на 1 июля 2020 года, — говорится в письме мэра (Пунктуация и орфография сохранены. — Ред.).

Однако, как следует из более раннего письма, также подписанного Анатолием Локтем от 19 июня, мэрия митинг разрешала, но при соблюдении ряда условий. В частности, требовала пересмотреть место его проведения. Изначально акция планировалась на площадке в Первомайском сквере. Но, как информировали в мэрии, это место уже оказалось занято организаторами другого мероприятия. Обеспечить должный уровень порядка и безопасности сразу на двух массовых мероприятиях городская власть не в состоянии.

— Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий, сооружений или иной угрозы безопасности участников мероприятия, — сообщал глава города, ссылаясь на закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». — Предлагаем вам изменить место проведения мероприятия и провести митинг 1 июля 2020 года в сквере между цветомузыкальным фонтаном и зданием №34 по ул. Серебренниковской в Центральном районе.

При этом стоит отметить, что в период между согласованием места проведения и запретом ситуация с пандемией коронавируса на территории Новосибирской области и вытекающими из нее ограничениями и послаблениями практически не изменилась.

— Забавная коллизия, но еще интересней само основание для запрета, — комментирует ситуацию организатор акции, председатель правления регионального общественного фонда «Мы против коррупции» Виктор Сорокин. — Чем же нам руководствоваться? В обосновании ответа приводятся ссылки на постановления мэрии и правительства области о введении режима повышенной готовности и необходимости соблюдения требований федеральных законов о ЧС и о карантине. Если опираются на режим ЧС или карантин, почему эти режимы не введены на территории Новосибирска и России?

В то же время, как отмечает Сорокин, даже нынешний условный карантин распространяется на публичные мероприятия выборочно, примером чего является проведение в этот день голосования по Конституции, предполагающее участие достаточного количества людей — членов избирательных комиссий, избирателей, волонтеров.

— Почему не запрещено голосование за поправки в Конституцию 1 июля, в России же запрещена дискриминация. Как минимум, в той самой Конституции, которую Путин хочет «улучшить»? — недоумевает Сорокин. — Статья 19 Конституции России защищает людей от дискриминации, тем более если эта дискриминация осуществляется должностными лицами государства. 1 июля должны быть или запрещены оба общественных мероприятия: и голосование за поправки, и наш митинг, или должны разрешить и проведение голосования, и проведение митинга.

Не согласившись с позицией мэрии, организаторы митинга подали иск в суд Центрального района. В ближайшее время начнется рассмотрение дела.

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