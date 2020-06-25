Не в деньгах дело

Конфликт между мэром, информационным агентством «Новосибирск» и группой компаний «Стрижи» вышел в судебную инстанцию. Его зачином стала реплика Анатолия Локтя о том, что группа компаний «Стрижи» несет ответственность за недоделки при строительстве детского сада №51 на улице Охотской, мешавшие городскому управлению образования получить для учреждения образовательную лицензию.

Реплика была воспроизведена на аффилированном с мэрией медиаресурсе, где ГК «Стрижи» назвали «генеральным подрядчиком» объекта. Застройщик в ответ заявил, что подает в суд иск о защите чести и достоинства. В ГК сообщали, что, во-первых, подрядчиком по строительству детского сада, заключившим соответствующий контракт с ГКУ «Управление капитального строительства» Новосибирской области, выступило ООО «Эрбиль», которое не входит в ГК «Стрижи» и не связано с ГК «Стрижи» общими учредителями. Во-вторых, у ООО «Эрбиль» было все в порядке с технологическим темпом: строительство детского сада завершили всего за полгода. Объект сдали в эксплуатацию в декабре 2019-го, и его физическая готовность уже тогда была абсолютной. В-третьих, с декабря 2019 года мэрия Новосибирска в лице управления образования не могла получить образовательную лицензию, чтобы ввести детский сад в эксплуатацию.

Исковое заявление было подано в Арбитражный суд Новосибирской области 20 мая 2020 года.

— Сегодня завершена подготовка дела к основному разбирательству в предварительном судебном заседании, — сообщила редакции Ирина Гребнева, адвокат истца, ГК «Стрижи». — На 22 июля назначено основное судебное заседание. Сегодня с нашей стороны было заявлено ходатайство о привлечении мэрии города Новосибирска в качестве еще одного ответчика. От представителей ответчиков позиция озвучена не была — оба представителя сказали, что якобы не получали материалы. Хотя нам достоверно известно, что оба ответчика материалы получили — и Анатолий Локоть, которому материалы были доставлены на рабочее место, и информационное агентство.

Впрочем, адвокат отметила: суд указал на то, что ответчики имеют право подать ходатайство об ознакомлении с материалами дела

— Суд очень быстро закончил подготовку, процесс пока идет в рамках сроков, установленных законом. Давления на суд со стороны мэрии не было. По крайней мере, мы его ни в каком виде не заметили, — добавила Гребнева. — Это не единственный в России случай, когда компания-застройщик предъявляет иски о защите чести и достоинства из-за высказываний чиновников.

Слова мэра могли бы обойтись городской власти дорого, но этот процесс отличается от аналогичных в других городах еще и тем, что у него нет финансовой составляющей — истец не требует возмещать репутационный ущерб в деньгах, настаивает на максимальной публичности опровержения.

— ГК «Стрижи» не ставят целью получить финансовую компенсацию от городских властей. — резюмирует Ирина Гребнева. — Наша задача — добиться опровержения некорректных высказываний чиновников, которые влияют на деловую репутацию моего доверителя.

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