Новосибирскую власть уговаривают заканчивать с карантином для экономики

— Сегодня у меня была встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. Главная тема: регионам Сибири нужно выходить из режима самоизоляции, — заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества Новосибирска уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

Он напомнил, что в Москве с карантина выпустили почти все компании, в том числе общественного питания, фитнес-индустрии.

— Сегодня индекс (коэффициент распространения карантина) в Новосибирске менее 1. Нужно принимать решение и постепенно выпускать из самоизоляции бизнес, — уверен Титов. — Москва вышла, и это был нормальный выход. Народ пошел в рестораны, видно, что спрос восстанавливается. Нет того провала, которого все ожидали, — народ истосковался по свободной жизни. Регионам тоже нужно выходить из самоизоляции, и надеемся, что у вас также будет спрос. Окончательного решения я сегодня не услышал, полпред и губернатор сказали, что изучат ситуацию, мнение Роспотребнадзора. Но я настаивал, что решение нужно принимать, иначе экономические последствия будут очень тяжелые.

Омбудсмен подчеркнул: по оценкам, 60% компаний России сегодня получают около 30% докризисной выручки. Кроме того, еще в начале карантина эксперты предупреждали, что при двух месяцах самоизоляции из нее не выйдут 20% бизнеса, при простое в три месяца потери составят 50%. В Новосибирской области сейчас завершается третий месяц самоизоляции.

Карантинные акценты

Новосибирские предприниматели, в свою очередь, рассказали федеральному уполномоченному о проблемах, с которыми они столкнулись во время пандемии, и о предложениях по их решению. В частности, председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов в очередной раз подчеркнул, что методологии господдержки, привязанные к ОКВЭД, не отражают действительность, и предложил в качестве основного критерия использовать данные по снижению выручки.

— Есть вопросы к дебиторской задолженности по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимателями. Все понимают экономическую ситуацию, все боли бюджета, но предприниматель наиболее уязвим в этой ситуации: рост дебиторки на фоне падения платежеспособного спроса населения продолжается. Надежды бизнеса, что госконтракты более надежны, — не оправдываются, — констатировал Соколов.

Эксперт также обратил внимание на сохранение «палочной» системы контроля в надзорных органах.

— Госинспекция по труду Новосибирской области во внутренних документах имеет нормативные акты о минимальном количестве штрафов, которые должен взыскать и начислить проверяющий субъекту предпринимательской деятельности. К этому привязан KPI проверяющего. К проверке этого случая подключилась прокуратура, но не исключено, что подобные нормативные акты есть и в других надзорных структурах, — говорит Соколов.

Президент «Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий» Сергей Карпекин к главным выводам режима самоизоляции отнес тот факт, что у региональной власти не оказалось ни времени, ни резервов, ни нужной гибкости, чтобы предложить эффективную и точечную поддержку, которая требовалась бизнесу.

— Все смотрели на Москву, ждали поддержку сверху. Эту систему нужно менять, чтобы у региональной власти было больше возможностей и резервов своевременно выходить с программами поддержки, — говорит Карпекин. — Что касается господдержки, которая в итоге поступила через 1,5-2 месяца после введения режима самоизоляции, то многие предприятия к тому моменту уже серьезно сократили свои штаты, то есть не могли ни на что претендовать.

Сергей Карпекин вновь предложил пересмотреть критерии отнесения бизнеса к категории МСП, чтобы расширить доступность мер поддержки для промышленных предприятий, и попросил федерального омбудсмена поддержать инициативу по снижению ставки по «упрощенке» для отдельных категорий предпринимателей.

Президент НП «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов сообщил, что в апреле объем перевозок в округе упал на 40%. Частично потому, что некоторые регионы пытались закрыть свои границы. Объем перевозок непродовольственных товаров как на ж/д, так и на автотранспорте до сих пор не восстановился, потому что ТЦ закрыты. Максимов также поднял вопрос, давно лоббируемый представителями отрасли: ликвидацию транспортного налога. Он напомнил, что президент РФ говорил о его отмене еще несколько лет назад.

Сергей Максимов рассказал о проблеме с расчетами системообразующих компаний со своими подрядчиками. В том числе по искам, которые были выиграны в судах до пандемии: члены СТЭЛС выиграли около 12 таких дел.

— Системообразующие компании, такие как ФГУП «Почта России», АО «Федеральная грузовая компания», АО «Федеральная пассажирская компания», отказывают в выплате, несмотря на то, что суды прошли во всех инстанциях, ссылаясь на пандемию, — пояснил он.

Представители отрасли общепита заявили, что при большом количестве людей на улицах и в парках города, свободной работе общественного транспорта, открытии магазинов непродовольственных товаров пролонгация запрета на работу летних веранд выглядит очень странно.

— Никаких вменяемых объяснение тому, что это происходит, мы получить не можем, — возмущается директор бара GUEVARA Яна Невская. — Кроме того, при предоставлении зарплатных кредитов и займов под 2% годовых не попадают юрлица со сроком существования до года, даже несмотря на правопреемственность. То есть большинству организаций общепита эти меры поддержки оказались недоступны. Плюс по 171-ФЗ организациям нашей отрасли запрещено продавать алкоголь на вынос, а это составляет 60% в статье дохода общепита.

Председатель новосибирского реготделения «Деловая Россия» Маргарита Сенькевич отметила, что многие предприниматели, связанные с оптовой торговлей, до карантина брали в банках беззалоговые кредиты с повышенными ставками.

— Во время карантина при обращении за реструктуризацией они начали получать отказы. В областных институтах поддержки, которые наполнены деньгами, с них требуют залоги: коммерческую недвижимость, автотранспорт и т.д, — констатировала она. — Еще одна проблема: большая часть бизнеса послушно ушла на карантин. А что в это время делали монополисты? Энергетики рассылали грозные письма и обещали отключать предпринимателей за задолженность. Государство запретило им брать штрафы и пени с населения, и они переключились на малый и средний бизнес. Пени и штрафы были даже не за потребленные услуги, а за авансовые платежи.

Системные проблемы

Сергей Соколов, говоря о системных проблемах предпринимателей, рассказал, что в реготделении есть случаи воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ). Четыре дела по этим фактам в 2019 году уже ушли в суд.